Le ragazze son tornate, al via il tour

La tournée in tutta Italia con partenza il 20 marzo 2026

A Teatro: “Le ragazze son tornate”. Poggi, Caprioglio, Fiordaliso, nello spettacolo che smonta il cliché della terza età e trasforma la saggezza in superpotere. Al via anche una campagna social #carpediemchisenonte

La tournée in tutta Italia con partenza il 20 marzo 2026

Accantonate il concetto polveroso di “terza età”. Cancellate l’immagine della nonna rassegnata davanti alla tv. Oggi il tempo non invecchia più, semmai “trasforma” e l’esperienza che diventa saggezza è una sorta di super potere. Lo racconta lo spettacolo “Le ragazze son tornate”, attesissima commedia scritta e diretta da Diego Ruiz e prodotta da Carpe Diem Produzioni, con Daniela Poggi, Debora Caprioglio, Fiordaliso, tre icone assolute dello spettacolo italiano che salgono sul palco per dimostrare che la libertà non ha data di scadenza e che l’avventura, quella vera, comincia quando decidi di infischiartene del giudizio degli altri. Dal 20 marzo la partenza di una tournée che toccherà numerose città italiane, partenza dal Teatro Dehon di Bologna, con uno spettacolo che si propone come un “manifesto della rinascita e dell’indipendenza”. Il tempo passa, è vero, ma ci si adegua. Se le rughe lasciano il segno di una saggezza tagliente, i sassolini nelle scarpe sono pronti al lancio per una sfida ironica e colma di risate. Un trio di donne pronte a sorprendere sul palco e coinvolgere non solo il pubblico in platea, ma anche quello del web con la prima campagna social che trasforma le spettatrici in brillanti co-protagoniste con un hashtag che è tutto un programma: #carpediemchisenonte con cui le tre attrici invitano le donne a postare commenti e foto delle conquiste raggiunte “fuori tempo massimo”, per dimostrare che non ci sono limiti ai propri sogni.

Le 3 storie più belle riceveranno posti in prima fila in una delle tappe dello spettacolo, che si prepara a dare vita ad una girandola di battute e gag. Tra dissapori storici e competizione mai sopita, le tre “ragazze” dovranno fare i conti con il ticchettio dell’orologio, ma sarà appunto proprio la saggezza l’arma segreta per far funzionare le cose. Riusciranno a mettere da parte i rancori e a vincere la sfida più grande: quella contro i pregiudizi di chi le vorrebbe già “fuori gioco”?

DATE SPETTACOLO:

20 e 22 marzo (Doppio spettacolo ore 16,00 e 21,00) TEATRO DEHON BOLOGNA

23 marzo TEATRO CAPITAN BOVO ISOLA DELLA SCALA (VR)

28 e 29 marzo TEATRO BIANCONI CARBOGNANO (VT)

31 marzo TEATRO COMUNALE SOVERATO

01 aprile TEATRO COMUNALE CASSANO ALLO IONIO (RC)

03 aprile TEATRO EUROPA APRILIA

13 aprile CINEMA TEATRO AMBRA ALBENGA (SV)

17 aprile AUDITORIUM SAN DOMENICO CREMA

18-19 aprile TEATRO VILLORESI MONZA

Dal 24 al 26 aprile TEATRO GIOIELLO TORINO