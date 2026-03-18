Teatro Argentina, Tesori dei Faraoni raccontati da Zahi Hawass

Lunedì 23 marzo 2026 – ore 19.00

La mostra Tesori dei Faraoni, in corso alle Scuderie del Quirinale, continua a registrare risultati straordinari: oltre 250.000 visitatori nei primi quattro mesi di apertura, e una proroga fino alla domenica 14 Giugno 2026. Un dato che colloca Tesori dei Faraoni come l’evento culturale più seguito della stagione romana e conferma il fascino senza tempo dell’antico Egitto alle Scuderie.

Lunedì 23 marzo 2026 alle ore 19.00 il Teatro Argentina ospiterà Tesori dei Faraoni raccontati da Zahi Hawass, un incontro speciale con uno dei più celebri archeologi al mondo.

La serata, introdotta da Roberto Giacobbo, rappresenta un approfondimento ideale del percorso espositivo: se la mostra consente di ammirare da vicino capolavori e reperti millenari, l’appuntamento al Teatro Argentina offrirà al pubblico la possibilità di ascoltare le storie che si celano dietro quei tesori, raccontate da chi ha contribuito in prima persona a riportarli alla luce.

Zahi Hawass è una delle figure più note e riconoscibili dell’archeologia internazionale. Egittologo di fama mondiale, già Ministro delle Antichità d’Egitto, ha diretto scavi in siti simbolo come Giza, Saqqara e la Valle dei Re, legando il proprio nome ad alcune delle scoperte più importanti degli ultimi decenni come la Città d’Oro. Con il suo stile diretto e carismatico, capace di unire rigore scientifico e grande capacità narrativa, Hawass ha saputo avvicinare milioni di persone alla storia dell’antico Egitto.

Nel corso dell’incontro racconterà in prima persona missioni, ritrovamenti e retroscena delle sue ricerche: dalle tombe reali alle città perdute, dalle nuove tecnologie applicate agli scavi alle indagini sulle dinastie faraoniche. Un viaggio tra scoperte, oro e immortalità che amplia e completa l’esperienza della mostra alle Scuderie del Quirinale, offrendo uno sguardo privilegiato sui contesti, sulle emozioni e sulle sfide che accompagnano ogni ritrovamento archeologico.

L’incontro si svolgerà in lingua inglese con sottotitoli in italiano.

ACQUISTO BIGLIETTI SPETTACOLO

I biglietti sono in vendita online su https://www.teatrodiroma.net/spettacoli/stagione-2025-2026/teatro-argentina/tesori-dei-faraoni-raccontati-da-zahi-hawass/

L’acquisto è inoltre possibile presso il botteghino del Teatro Argentina:

lunedì – sabato dalle ore 11.00 alle ore 19.00 e la domenica tre ore prima dell’inizio dello spettacolo.

La prevendita è già attiva e si consiglia l’acquisto anticipato, considerato l’interesse suscitato dalla mostra e il prestigio internazionale dell’ospite.

Costo dei biglietti:

Intero 8€

Ridotto 6€ (riduzioni di legge, più possessori di Archeo Card del Teatro di Roma)

Si ricorda che l’acquisto online prevede 10% di commissione

Presentando il biglietto dell’incontro con Zahi Hawass alla cassa delle Scuderie del Quirinale sarà possibile acquistare il biglietto della mostra Tesori dei Faraoni al prezzo speciale di 12€ (anziché 18€). Promozione valida dal 24 marzo al 14 giugno 2026.

INFORMAZIONI UTILI PER IL PUBBLICO

La mostra “Tesori dei Faraoni” è prorogata al 14 giugno 2026. Si consiglia vivamente la prenotazione anticipata, in particolare per i fine settimana.

Sito Web Ufficiale: www.scuderiequirinale.it

Orari della Mostra: Le Scuderie del Quirinale sono aperte tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00 (ultimo ingresso alle 19:00). Sabato, domenica e festivi apertura anticipata alle ore 9.00.

Prenotazioni Scuole e Gruppi: È possibile prenotare i turni dedicati ai gruppi e alle scuole scrivendo all’indirizzo gruppi@scuderiequirinale.it o chiamando il call center al numero 02-92897722, indicando le proprie preferenze di giorno e orario.