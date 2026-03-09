Mariam Battistelli, debutto all’Opéra Nice Côte d’Azur in Don Pasquale

Sarà Norina l'11, 13, 15, 17 marzo

Mariam Battistelli

debutta all’Opéra Nice Côte d’Azur nel ruolo di Norina in Don Pasquale. Mariam Battistelli, soprano italiano nata in Etiopia, sta per tornare ad incantare il pubblico con la sua voce “agile e cristallina” cantando come Norina in Don Pasquale, sotto la direzione esperta di Giuliano Carella e nell’irresistibile produzione di Tim Sheader ispirata al mondo delle serie televisive. Sarà in scena l’11, 13, 15 e 17 marzo all’Opéra Nice Côte d’Azur, teatro dove canta per la prima volta.

«Tornare a interpretare Norina per me ha un sapore speciale: è un ruolo che ho debuttato a Glyndebourne nel 2021 e che, ogni volta, mi rimette in dialogo con una parte molto viva di me – dichiara Mariam – Norina è una donna intelligente, perspicace, indipendente, innamorata sì, ma mai ingenua. Ha ironia, istinto, una certa imprevedibilità e anche una vulnerabilità che la rendono vera. Non è solo brillante: sa osservare, scegliere, rischiare. Mi piace il modo in cui difende la propria libertà senza perdere leggerezza. Mi piace la vocalità perfetta ideata per lei da Donizetti, con colorature, agilità e acuti svettanti che ne esprimono appieno il carattere, facendo di Norina l’altro perno di quel capolavoro che è Don Pasquale. Per tutto questo, ogni ritorno su questo personaggio cambia un po’ anche me. Mi auguro che, anche qui a Nizza, arrivi questa sua energia autentica, più umana e vicina a noi».

Dopo questo Don Pasquale, Mariam è attesa come Maria Rosaria in Napoli milionaria di Nino Rota nel nuovo allestimento del Teatro Comunale di Bologna e La bohème al Teatro Municipale di Piacenza.