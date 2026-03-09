Gaia Nanni e la notte dei bambini, tre repliche a marzo dello

spettacolo dedicato al trasferimento dell’ospedale pediatrico Meyer



E nuove date a dicembre Da venerdì 13 a domenica 15 marzo 2026

Teatro di Fiesole – Largo Piero Farulli, 1 – Fiesole – Firenze

LA NOTTE DEI BAMBINI

Con

GAIA NANNI

Drammaturgia Gaia Nanni e Giuliana Musso

Regia Giuliana Musso

Scene Francesco Fassone

Progetto musicale Giovanna Pezzetta

Arrangiamenti Leo Virgili

Direzione tecnica Emiliano Curà

Realizzazione pupazzi Cristina Biondi

Organizzazione Marina Bianchi

Distribuzione Silvia Ferrari

Produzione Solares Fondazione delle Arti Teatro delle Briciole, Fondazione Sipario Toscana Onlus – La Città del Teatro con il contributo di Ministero della Cultura e Regione Emilia-Romagna

In collaborazione con OperaEstate Festival Veneto

Si ringraziano Riccardo Tordoni e il coro VocinVolo Ritmea diretto da Lucia Follador



Dopo le date sold out dello scorso dicembre, torna da venerdì 13 a domenica 15 marzo al Teatro di Fiesole “La notte dei bambini”, il racconto teatrale di Gaia Nanni dedicato a un fatto realmente accaduto: il trasferimento alla nuova sede, avvenuto in una singola notte, dell’intero Ospedale Meyer di Firenze, l’ospedale dei bambini.

Orario spettacoli: venerdì e sabato ore 20,45, domenica ore 16,45. I biglietti (posti numerati, 23 e 17,25 euro) sono disponibili sul sito del teatro www.teatrodifiesole.it, su www.ticketone.it (tel. 892 101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/ punti-vendita – tel. 055 210804).

Scritto da Gaia Nanni e Giuliana Musso, che cura anche la regia, “La notte dei bambini” ci riporta alla notte del 14 dicembre 2007: l’intera città si concentra su un percorso protetto che vedrà il passaggio di ambulanze silenziose, motociclette della polizia e dei carabinieri, taxi, auto mediche, pulmini, autobus pubblici. Intorno a loro 200 vigili urbani volontari, 230 volontari della protezione civile, 50 agenti di polizia e carabinieri.

Gaia Nanni, interprete eclettica, giocosa e popolare, ci offre un monologo divertente e denso, dai mille volti umani, dove le voci dei personaggi della strada si alternano a quelle degli operatori sanitari, testimoni dell’evento. Voci che si fondono le une con le altre, tra risate e lacrime, a comporre il racconto corale di un sentimento universale di tenerezza, di appartenenza e di cura.

Una storia semplice, che sembra una favola ma non lo è: è il resoconto di come, in un’emergenza, a noi tutti venga consegnata la possibilità di fare del bene e di come quel bene spontaneo ci renda felici d’essere ciò che siamo.

ULTIM’ORA – Vista la grande richiesta di biglietti, sono state aggiunte altre quattro repliche dello spettacolo, da giovedì 10 a domenica 13 dicembre 2026. Biglietti già disponibili in prevendita.

La stagione 2025/2026 del Teatro di Fiesole è realizzata con il contributo di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Fiesole e Fondazione CR Firenze. Il Teatro di Fiesole è nato ed opera grazie al sostegno di Dorin, Banca Cambiano 1884 S.p.A., Unicoop Firenze, Stefano Ricci e Ludovico Martelli. Partner tecnico K-Array.

Info, programma e prevendite sul sito www.teatrodifiesole.it. Sono disponibili mini abbonamenti a cinque spettacoli. Biglietti e carnet anche su www.ticketone.it (tel. 892 101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/ punti-vendita – tel. 055 210804). Per chi viene in auto, si consigliano i parcheggi di piazza del Mercato (a pagamento) e di via delle Mura Etrusche (gratuito, a meno di 5 minuti a piedi dal teatro).