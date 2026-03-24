Nebieridze per la prima volta in Calabria

Il pianista vincitore del secondo premio al concorso pianistico internazionale "Ferruccio Busoni" in concerto alla Sala De' Nobili di Catanzaro e al Grandinetti di Lamezia Terme

Ci sono interpreti che, pur giovanissimi, mettono in evidenza l’enorme talento che li porta a lasciare un segno. L’arrivo in Calabria di Sandro Nebieridze appartiene a questa categoria di eventi rari e preziosi. Il vincitore del 2° premio al Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni, sarà ospite delle Associazioni Amici della Musica di Catanzaro e AMA Calabria di Lamezia Terme in un doppio appuntamento: venerdì 27 marzo nella Sala Concerti di Palazzo De’ Nobili di Catanzaro e domenica 29 marzo al Foyer del Teatro Grandinetti Comunale di Lamezia Terme. Entrambi alle ore 18.

La dichiarazione del direttore artistico di AMA Calabria

Francescantonio Pollice commenta così l’arrivo del giovane pianista georgiano: «Sandro Nebieridze rappresenta una degli artisti più interessanti del pianismo internazionale emergente. Avere la possibilità di ospitarlo per la prima volta in Calabria è un privilegio e un segnale della qualità artistica che le nostre associazioni intendono continuare a offrire al pubblico. La sua presenza testimonia quanto la nostra regione possa essere un luogo di incontro per i grandi talenti del presente e del futuro».

Un talento che sorprende per maturità e visione

Nonostante la sua giovane età, Nebieridze è già riconosciuto come uno dei talenti più sorprendenti della nuova generazione pianistica. In possesso di grande tecnica, ciò che colpisce maggiormente è la qualità del suo suono morbido ed elegante, che raramente si incontra in un interprete così giovane. Alla brillantezza virtuosistica unisce una profondità introspettiva che gli consente di costruire letture personali, che non tradiscono la scrittura originale. Il suo modo di suonare è caratterizzato da una sorprendente fusione di rigore e immaginazione. Ogni sua performance evidenzia una efficace la libertà espressiva.

Un programma che esalta la sua versatilità

Il recital di Catanzaro e Lamezia Terme si apriranno con la Sonata n. 15 in Re maggiore “Pastorale” op. 28 di Beethoven, pagina che richiede un senso del respiro narrativo che ben si accordano alla sensibilità di Nebieridze, incline a valorizzare la dimensione più lirica e contemplativa del compositore.

Seguirà la Toccata in Do minore BWV 911 di Bach, opera di grande complessità, che metterà in luce la capacità di Nebieridze di mantenere la giusta tensione anche nei passaggi più difficili.

La Toccata in Do maggiore op. 7 di Schumann, tra i brani più virtuosistici del repertorio romantico, rappresenterà un banco di prova che Nebieridze affronterà con sicurezza, trasformando la sfida tecnica in un discorso musicale fluido e convincente.

Di Mendelssohn ascolteremo le Variations Sérieuses op. 54, un capolavoro di grande intensità emotiva, e lo Scherzo da Sogno di una notte di mezza estate, brano brillante e scintillante, amato universalmente.

Il concerto si chiuderà con le Variazioni su un tema di Corelli op. 42 di Rachmaninov, una delle opere più affascinanti e complesse del repertorio pianistico del Novecento. Un ciclo che con i suoi ventuno movimenti esalterà le doti pianistiche di Sandro Nebieridze, già apprezzato per la sua affinità con il repertorio russo.

L’evento è realizzato con il sostegno del MiC dg spettacolo e Assessorato Regionale alla Cultura e rientra nel quadro del progetto Circolazione Musicale in Italia promosso dal CIDIM che ha siglato accordo con il Concorso Busoni.

Sarà possibile assistere ai concerti di Catanzaro e Lamezia Terme di Sandro Nebieridze con l’abbonamento per l’anno 2025-2026 oppure con l’acquisto del biglietto d’ingresso in vendita prima del concerto.

PROGRAMMA

Ludwig van Beethoven

Sonata n. 15 in Re maggiore D Pastorale op. 28

Allegro

Andante

Scherzo. Allegro vivace

Rondò. Allegro

Johann Sebastian Bach

Toccata in Do minore BWV 911

Robert Schumann

Toccata in Do maggiore op. 7

Felix Mendelssohn Bartholdy

Variations Serieuses op. 54

Felix Mendelssohn Bartholdy

Sergej Vasil’evič Rachmaninov

Scherzo da Sogno di una notte di mezza estate

Sergej Vasil’evič Rachmaninov

Variazioni su un tema di Corelli (La Folia), op.42

1. Tema – Andante

2. Variazione I – Poco più mosso

3. Variazione II – L’istesso tempo

4. Variazione III – Tempo di Menuetto

5. Variazione IV – Andante

6. Variazione V – Allegro ma non tanto

7. Variazione VI – L’istesso tempo

8. Variazione VII – Vivace

9. Variazione VIII – Adagio misterioso

10. Variazione IX – Un poco più mosso

11. Variazione X – Allegro scherzando

12. Variazione XI – Allegro vivace

13. Variazione XII – L’istesso tempo

14. Variazione XIII – Agitato

15. Intermezzo – Variazione XIV – Andante

16. Variazione XV – L’istesso tempo, dolcissimo

17. Variazione XVI – Allegro vivace

18. Variazione XVII – Meno mosso

19. Variazione XVIII – Allegro con brio

20. Variazione XIX – Più mosso. Agitato

21. Variazione XX – Più mosso

22. Coda – Andante