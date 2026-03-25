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La “Venere” Drusilla sbalordisce il Politeama

Vito Fabio
Vito Fabio
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Drusilla Foer in scena al Politeama

Lo spettacolo scritto dalla stessa protagonista affiancata da una grande Elena Talenti tiene il pubblico sold out senza fiato fino alla fine. Spettatori entusiasti

Profondamente intima, ironica e divertente, altezzosa e fragile allo stesso tempo da suscitare commozione. Drusilla Foer ovvero la “Venere nemica” che non immagineresti è stato tutto questo e di più in uno spettacolo sbalorditivo che ti lascia senza fiato dall’inizio alla fine nell’ambito della stagione teatrale del Politeama “Mario Foglietti” di Catanzaro di cui è direttrice artistica e sovrintendente Antonietta Santacroce.

Lo spettacolo scritto dalla stessa Drusilla e da Giancarlo Marinelli per la regia di Dimitri Milopulos ci fa “scoprire” una Venere che in quanto dea è immortale e che purtuttavia vive tutte le contraddizioni di un personaggio che con i suoi “alti e bassi” potrebbe senza dubbio “immedesimarsi” ad un “mortale” come lei definisce in modo sprezzante tutti gli esseri umani. Ne ha per tutti e non risparmia nessuno, salvo poi “invidiare” la condizione di chi ama ed è amato, di chi riceve attenzioni e chi meno che sono proprie dell’essere umano. In lei però non verrà mai meno la vanità e giungendo a Catanzaro che citerà in un passaggio all’inizio dello spettacolo le preferirà Parigi dove, naturalmente, la vanità è di casa. Cosicché lontano dall’Olimpo non sarà più tenuta in considerazione dagli altri Dei tra cui Athena e Marte in particolare, le divinità della guerra con cui avrà delle fugaci conversazioni ed incontri. Ma tutta la storia ruota intorno alla figura di Psiche, – e alla favola di Apuleio: “Amore e Psiche” rivista, naturalmente, in chiave moderna – donna bellissima e ambita da tutti gli uomini e che per uno strano gioco del destino fa finanche perdere la testa al figlio Amore a cui vuole legarsi.

E, come spesso accade, ecco dunque come si ripropongano temi prettamente umani a cui Venere non si sottrae, quali appunto: il riproporsi dell’“odio” di una suocera nei confronti della nuora, le gelosie di una madre verso un figlio a cui cerca di non fargli mancare niente e che lo mette sia pure in guardia nei riguardi della propria amata. Abile “voce della coscienza” è stata una grande Elena Talenti nel suo ruolo da cameriera sempre devota a cui però non manca di evidenziare a Venere, talvolta in modo perentorio, il rispetto che anche una Dea deve agli abitanti della Terra con cui spesso si confronta e ci si identifica ma a cui altrettanto spesso si contrappone per mantenere “le distanze” tra chi ci sarà per sempre e chi è “limitato”, suo malgrado, dalle sue “ristrettezze temporali”.

Lo spettacolo dunque, godibilissimo, tra una scenografia essenziale in cui prevalgono gli giochi degli specchi e delle luci, nonché le canzoni e le danze del duo “Drussilla – Talenti” soprattutto alla fine, fanno “esplodere” il teatro – sold out – in uno scrosciante e convincente applauso per diversi minuti. Chapeau!

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