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Piccolo Teatro di Prova, Mazza… Amore e Fantasia

Redazione Roma
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Dal 27 al 29 marzo a Roma

Al Piccolo Teatro di Prova dal 27 al 29 marzo 2026 arriva lo spettacolo “Mazza… Amore e Fantasia”, un viaggio ironico e autentico nella vita di un attore napoletano trapiantato nella grande metropoli, sospeso tra sogni, illusioni e realtà quotidiana. Salvatore Mazza porta in scena un racconto personale e universale, fatto di provini, attese, piccoli successi e grandi contraddizioni, che ogni artista conosce bene.
Lo spettacolo si ispira alla grande tradizione della comicità italiana, rielaborata in chiave personale e contemporanea. Ne nasce un racconto vivo, dinamico, capace di mescolare linguaggi e registri diversi, passando con naturalezza dal sorriso alla riflessione.
Il percorso artistico e umano di Mazza diventa così un ponte tra Napoli e Roma, tra radici e ambizioni, tra comicità e malinconia. In scena si alternano ritmo, ironia e momenti più intimi, dando vita a un racconto che esplora il mestiere dell’attore e le sue infinite sfumature. Uno spettacolo che parla a tutti: a chi sogna, a chi resiste e a chi, nonostante tutto, continua a credere nella magia del teatro.

Con Salvatore Mazza
Piccolo Teatro di Prova
27, 28, 29 marzo
Venerdì ore 21
Sabato ore 18 e ore 21
Domenica ore 18

Il padre
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