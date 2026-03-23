Pronta la XVII edizione di “Be Alternative Festival”

Dal 31 luglio al 2 agosto ritorna la rassegna in un percorso itinerante capace di attraversare luoghi, stagioni e comunità in cui la location rimane il lago Cecita nel Parco Nazionale della Sila

Dal 31 luglio al 2 agosto torna il Be Alternative Festival con la sua XVII edizione, che per la prima volta estende il format “Concerti sul Lago” a tre giornate, rafforzando il ruolo della musica dal vivo come cuore della sua narrazione alternativa e strumento di scoperta del territorio.

Nato con l’intento di fare della musica dal vivo uno strumento di valorizzazione e scoperta, il festival si è evoluto negli anni in un percorso itinerante capace di attraversare luoghi, stagioni e comunità, dando vita a una rete viva in cui arte, natura e identità locali si incontrano e si trasformano reciprocamente.

La location resta il Lago Cecita, nel Parco Nazionale della Sila, luogo emblematico che incarna l’idea originaria del festival: mettere in dialogo la musica contemporanea con i paesaggi più suggestivi della Calabria.

Ad aprire il Be Alternative 2026, venerdì 31 luglio, sarà una line-up eterogenea ma coerente, unita da una ricerca sonora immersiva capace di dialogare con il paesaggio naturale.

Protagonisti della serata i Mogwai, per l’unica data nel Sud Italia: trent’anni di carriera e una scrittura che alterna rarefazione e potenza, oggi arricchita da nuove traiettorie tra elettronica e sperimentazione. Accanto a loro Altea, tra folktronica e pop sperimentale, con un suono intimo e stratificato che intreccia voce, materia ed elettronica in una dimensione quasi rituale. Completano la giornata i Kings of Convenience, maestri dell’indie-folk acustico, con le loro armonie delicate e senza tempo che hanno definito il “new acoustic movement”.

L’1 agosto, seconda giornata del festival, le rive del Lago Cecita accoglieranno l’unica data in Calabria dei Subsonica: trent’anni di carriera e un suono che continua a fondere elettronica, rock e pop in modo innovativo, oggi proiettato verso nuove traiettorie come dimostra l’uscita del nuovo album di inediti Terre Rare. La serata prosegue con Mille, cantautrice eclettica che intreccia pop, elettronica e scrittura intensa in un racconto di rinascita personale, e con Eman, artista calabrese capace di unire pop, reggae ed elettro-rock in uno stile diretto e contemporaneo.

Il 2 agosto, giornata conclusiva, vedrà protagonista Daniele Silvestri, tra i cantautori più lucidi e riconoscibili della scena italiana, capace di unire ironia, impegno e grande scrittura. Accanto a lui Giorgio Poi, che presenterà Schegge in una versione speciale con quartetto d’archi: un pop intimo e visionario, in equilibrio tra tradizione e sperimentazione, e Marco Castello, voce originale del nuovo cantautorato, che fonde pop, elettronica e influenze jazz e funk in uno stile personale e contemporaneo.

Durante le tre giornate del festival, la musica proseguirà anche prima e dopo i live con una serie di dj set: il 31 luglio a scaldare la prima giornata sarà il Partyzan con Robert Eno e Fabio Nirta, l’1 agosto Godblesscomputer e il 2 agosto con Fabio Nirta e il format Discoteca Indie, contribuendo a estendere l’esperienza sonora oltre il palco.

ASPETTANDO I CONCERTI SUL LAGO

Il 12 e il 19 luglio verranno svelati due appuntamenti che anticipano il weekend del Lago Cecita, guidando il pubblico nell’atmosfera del festival attraverso un percorso tra natura, ascolto e nuove sensibilità musicali nei boschi monumentali della Riserva FAI I Giganti della Sila.

L’esperienza del festival si amplia inoltre con momenti immersivi e attività di trekking nella natura, pensati per vivere il territorio in modo autentico. Nel corso della tre giorni sarà infatti possibile partecipare ad attività escursionistiche alla scoperta della Sila, in collaborazione con partner locali, insieme a esperienze food a km0 che valorizzano le eccellenze locali direttamente all’interno dell’area del festival.

Concepito fin dalle origini come un festival diffuso, Be Alternative continua a costruire una mappa culturale fatta di luoghi, suoni e comunità. Ogni tappa, ogni collaborazione, ogni paesaggio attraversato contribuisce a rinnovare il racconto di una Calabria viva, contemporanea e capace di accogliere nuovi immaginari.

I biglietti per le date di Be Alternative Festival sono disponibili su: https://www.bealternativefesti val.it/store/

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