Cubo Teatro alle Spiagge con uno spettacolo di teatro e hip-hop live

Domenica 29 marzo alle ore 16.30 al Teatro delle Spiagge di Firenze Cubo Teatro presenta SID. Fin qui tutto bene, uno spettacolo di teatro e hip-hop live.

Alberto Boubakar Malanchino – Premio UBU 2023 come Miglior Attore under35 – è il protagonista di “Sid. Fin qui tutto Bene”, un monologo teatrale ipnotico, ma anche un vero e proprio concerto di hip-hop dal vivo. Ragazzo europeo di origine algerina, Sid vive nel mondo drogato della società dello spettacolo. impacchetta le vite di scarto, incartandole in buste firmate. È il serial killer del futuro. Lo spettacolo (Premio In-box 2023) è scritto e diretto da Girolamo Lucania con la musica live e il sound design di Max Magaldi e di Ivan Bert, che firma anche il concept scenografico.

Sid. Italiano. Origini africane. Quindici anni. Forse sedici, forse diciassette. Veste sempre di bianco, perché il bianco è il colore del lutto per i musulmani. Vive come uno dei tanti ragazzi di una delle tante periferie dell’Occidente. Vive nel mondo drogato della società dello spettacolo. Per uscire dalla disperazione e dalla noia di nascosto legge, ascolta musica, vede film. Recita. Recita sempre. Fino a dimenticare di essere Sid.

Colleziona sacchetti di plastica, di carta, di tessuto, di materiale biodegradabile. Tutti, rigorosamente, firmati. Bello, intelligentissimo, raffinato lettore, perfettamente padrone delle più sottili sfumature della lingua.

Ha ucciso. Probabilmente per noia. Sicuramente per uno scopo più alto. Uccide soffocando le sue vittime nei sacchetti di plastica alla moda.

La sua storia è un film “senza montaggio” in cui scorrono schegge di vita, di bullismo, di consumo, di ragazzi annoiati, dei “fuck you”, di canne, droga, desolazione, di vagabondaggi nei “templi del consumo”.

Sid è il futuro incarnato.

Bello, bellissimo, intelligente, Europeo di nascita, di origine algerina, non appartiene né all’Occidente, né alla cultura Africana.

È il futuro.

Un futuro senza identità.

Un presente senza futuro.

Sid cerca l’identità, il suo palcoscenico è il mondo, la sua croisette i Social, la vita il suo film.

Il suo pubblico il mondo.

Gli outfit bianchi, come il lutto per la sua vita, scintillante perché griffata.

Sid impacchetta le vite di scarto, incartandole in buste firmate.

Il serial killer del futuro.

La Star.

Malanchino, attore di padre italiana e madre del Burkina Faso, in questi giorni è ospite del Teatro delle Spiagge anche per lavorare al prossimo progetto targato Cubo Teatro, “Leo. L’arte è un pugno”, dedicato al pugile italo-congolese campione europeo nel 1928: un progetto realizzato nell’ambito delle Residenze Artistiche Toscane, vincitore del bando “Toscana Terra Accogliente”.

Teatro delle Spiagge

Via del Pesciolino 26 – Firenze

Biglietti: intero 12€ | ridotto 10€

www.teatridimbarco.it