Teatro della Cometa, La storia è questa. Il processo di Giovanna D’Arco

In scena dal 24 al 29 marzo a Roma

Prosegue la stagione primaverile del Teatro della Cometa di Roma all’insegna del gemellaggio fra Roma-Parigi del 1956, il legame culturale fra le due città che si è sviluppato in una ricca trama di relazioni culturali trovando in Mimì Pecci Blunt una figura centrale.

Spazio al primo evento di prosa con La storia è questa. Il processo di Giovanna D’Arco in scena dal 24 al 29 marzo.

Lo spettacolo, una rilettura contemporanea di Teresa Cremisi e Chiara Valerio, approda a Roma: si tratta di un adattamento dello spettacolo site specific realizzato al Teatro Marcadante di Napoli a cura di Liv Ferracchiati, fra i registi e performer più interessanti della sua generazione.

Lo spettacolo in scena alla Cometa, mette al centro una simbolo della cultura francese, GiovannaD’Arco: nello spettacolo la Pulzella d’Orleans, interpretata da Caterina Tieghi, è completamente sola di fronte all’accusa e poi alla successiva condanna.

. Intorno a lei, la voce di un Anonimo Cronista cronista interpretato da Riccardo Goretti, che racconta la sua vicenda incarnando le voci del popolo, lo stesso che prima l’aha acclamata e poi l’ha condannata. Ci sono anche le presenze ambigue dei santi che le parlano.

Il suo corpo, dapprima celebrato, poi condannato al rogo, diventa simbolo e luogo stesso cui si manifesta tutta la violenza del potere politico e del potere religioso.

Il processo a Giovanna D’Arco è uno spettacolo da non perdere che si concentra su una figura tanto complessa quanto profondamente umana proponendo al pubblico una riflessione intensa e inedita sul rapporto tra l’individuo e l’autorità, tra il mito e la storia.

“Il potere ha ciclicamente bisogno del caos per rafforzarsi, liberando la comunità dalla restrizione al fine di ricostituire un ordine più rigido” scrive Liv Ferracchiati nell note di regia. Lo spettacolo andrà in scena dal 24 al 27 marzo alle ore 21, il 28 marzo ore 19, il 29 marzo alle ore 17.00.

Info e dettagli su teatrodellacometa.com.

Fabiana Raponi