TeatroBasilica, Daniele Parisi in Non è uno sport acquatico

26 al 28 marzo 2026, ore 21:00 - 29 marzo 2026, ore 16:30

Al TeatroBasilica, dal 26 al 28 marzo 2026 alle ore 21:00 e il 29 marzo alle ore 16:30, debutta Non è uno sport acquatico, spettacolo scritto, diretto e interpretato da Daniele Parisi.

La nuova creazione — prodotta da Altrascena in collaborazione con Fortezza Est — si configura come un monologo corale che, attraverso un impianto grottesco e tragicomico, indaga le derive del pensiero comune e le fragilità individuali, mettendo in scena una comunità sospesa tra panico, giudizio e bisogno di senso.

Sinossi

Un monologo a più voci.

Un attore parlato a più voci.

Una commedia tragica e grottesca.

Un fatto, non molto consueto a dire il vero, finisce per sconvolgere l’ordine naturale delle cose.

E così, per nascondere la propria miseria, i personaggi di questa vicenda finiscono per scomodare i massimi sistemi.

Senza alcun addestramento o competenza.

Con filosofia da accatto e psicologia da bancone frigo, si fa a gara a chi la spara più grossa.

Sfiorando il ridicolo, perlopiù.

In minima parte, rompendocisi la testa.

In un tardo pomeriggio d’estate, in bilico sul cornicione di una palazzina di quattro piani, appare l’avvocato Fideli.

Fermo, immobile.

Sembra volersi gettare di sotto, a quanto pare.

Una stasi insostenibile che getta nel panico Antonio, il portiere del palazzo, e tutti quei condomini sfuggiti al dovere delle ferie d’agosto per godersi la serenità della città svuotata.

Note di regia

Come nei lavori precedenti, Parisi affronta la scrittura scenica e la drammaturgia musicale avvalendosi di una loop-station, incidendo dal vivo e con la propria voce i suoni di questa incapacità di stare al mondo, dando corpo sonoro all’inabilità alla vita. Stavolta scarnificando del tutto lo spazio, rendendolo privo di ogni orpello. Nell’epoca contemporanea dell’immagine, la necessità in questo spettacolo sembra essere quella di tornare ad un lavoro artigianale dell’attore, dove la voce diviene segno e scenografia sonora con cui dialogare.

📝 INFORMAZIONI

Il “TeatroBasilica” è diretto dall’attrice Daniela Giovanetti e dal regista Alessandro Di Murro. L’organizzazione è a cura del collettivo Gruppo della Creta e di un team di artisti e tecnici. Supervisione artistica di Antonio Calenda. Ulteriori info sul TeatroBasilica sono reperibili a questo link:

https://www.teatrobasilica.com/chi-siamo

Dove siamo:

Piazza di Porta San Giovanni 10, Roma

www.teatrobasilica.com

email: info@teatrobasilica.com

telefono: +39 392 9768519

Orario spettacoli: tutti gli spettacoli in scena in settimana dal lunedì al sabato sono in scena alle ore 21.00 tranne gli spettacoli della domenica che si tengono alle ore 16.30.

Link utili

Sito https://teatrobasilica.com/

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