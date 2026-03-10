Lirica, danza e cinema nel cartellone estivo dal 29 giugno al 31 luglio a Roma. Alessandro Galoppini nuovo direttore artistico dell’Opera di Roma

Lirica, danza e cinema nella stagione estiva 2026 del Teatro dell’Opera di Roma: una stagione trasversale che si sposta, dal 29 giugno al 31 luglio (ore 21.00), nei monumentali spazi del Circo Massimo in grado di accogliere oltre 6000 spettatori.

L’annuncio della stagione estiva del lirico capitolino coincide con la nuova nomina del nuovo Direttore Artistico dell’Opera di Roma Alessandro Galoppini che nel curriculum vanta non solo collaborazioni con numerosi artisti del panorama internazionale, ma anche i ruoli, tra gli altri, di direttore artistico del Teatro Regio di Torino e di Responsabile delle Compagnie di Canto del Teatro alla Scala di Milano.

“Siamo felici per la nomina di Alessandro Galoppini professionista e musicista che ha passato la vita nei teatri e che ora si unisce a noi per nuove sfide con l’Opera di Roma – il commento del Sovrintendente Francesco Giambrone – Desidero esprimere l’apprezzamento di tutto il Teatro per Paolo Arcà, per la generosità e competenza con cui ha guidato la direzione artistica accompagnando il Teatro in una fase di grande crescita”.



La stagione estiva al Circo Massimo si presenta come particolarmente trasversale e ricettiva per il pubblico, spaziando dal repertorio classico ai linguaggi contemporanei.

Cuore della stagione resta la grande lirica con Aida di Verdi, una delle opere più amate dal grande pubblico in scena per sei recite dal 12 luglio e proposta in un nuovo allestimento di Daniele Finzi Pasca, regista dal tocco visionario e poetico alla sua prima collaborazione con il lirico capitolino. Ricco il cast composto da Elena Stikhina, al debutto con l’Opera di Roma come Aida (12, 26, 28) in alternanza con Yolanda Auyanet (15, 18) e Aleksandra Kurzak (22): il soprano Angela Meade (12, 22, 26) è Amneris alternandosi con Valentina Pernozzoli (15,18, 28). Fabio Sartori (12, 26, 28) è Radamès, in alternanza con Luciano Ganci (15, 18, 22). Ernesto Petti (12, 15, 18, 26, 28) e Ludovic Tézier (22) vestono invece i panni di Amonasro. Repliche il 15, 18, 22, 26 e 28 luglio.

La grande danza prende forma con il Roberto Bolle and Friends (14 luglio) ormai un grande classico dell’estate romana che vede l’étoile dei due mondi accompagnato da danzatori di fama internazionale fra linguaggio classico e contemporaneo.

Il Corpo di Ballo diretto da Eleonora Abbagnato torna protagonista, il 24 e 25 luglio con uno dei balletti più belli e commoventi del repertorio del Novecento, il Romeo e Giulietta con la magnifica coreografia di John Cranko su musica di Prokof’ev diretta da Ido Arad.

La chiusura del cartellone è affidata il 31 luglio (ore 21,30) ai celebri Carmina Burana di Carl Orff, considerati fra i capolavori sinfonico-corali più celebri del Novecento con l’incipit O fortuna con la direzione dell’Orchestra di Wayne Marshall, del Coro di Ciro Visco; solisti il soprano Alessandra Marianelli, il baritono Thomas Lehman e il controtenore Ivan Borodulin.

L’esecuzione è arricchita da un’installazione video della compagnia di ricerca Anagoor, collettivo italiano dal linguaggio visivo ed evocativo fra teatro, arti figurative e tecnologia.

La stagione estiva viene inaugurata il 29 giugno con lo storico Alessandro Barbero volto amatissimo dal pubblico che presenterà lo spettacolo Francesco. Un santo scomodo, conferenza-spettacolo divulgativa dal suo omonimo libro, un ritratto vivo e umano del santo.

Non manca il grande cinema due serate dedicate a Il Gladiatore in concerto, il 3 e 4 luglio, visione integrale del kolossal di Ridley Scott con la produzione esecutiva di Marco Patrignani, l’esecuzione dal vivo della colonna sonora e la presenza di Lisa Gerrard, voce e compositrice delle musiche originali con Hans Zimmer. La pellicola sarà protetta in italiano con sottotitoli in inglese, accompagnata dall’Orchestra e dal Coro del Teatro dell’Opera di Roma diretta da Ludwig Wicki. Maestro del coro Ciro Visco.

I biglietti, dai 15 ai 170 euro, saranno disponibili da venerdì 13 marzo 2026.

Fabiana Raponi