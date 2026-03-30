Tra storia e meraviglia: gli spettacoli da non perdere

La Compagnia Delle Seggiole
|
Buona Pasqua
Che sia un tempo di luce, di bellezza e di nuovi inizi.
Noi vi aspettiamo, come sempre, nei luoghi della storia,
per continuare a viverla insieme attraverso il teatro.
|
|
PRIMA ASSOLUTA
Giovanni dalle Bande Nere
Il “Gran Diavolo” del Rinascimento
Per i 500 anni dalla morte di Giovanni delle Bande Nere, prende vita una prima assoluta che unisce teatro e rievocazione storica.
Nel Parco Mediceo di Pratolino, il pubblico attraversa un vero accampamento militare del Cinquecento, tra esercitazioni, racconti e vita quotidiana dei soldati.
A guidare il racconto è Pietro l’Aretino, che restituisce il volto più audace e tragico del celebre condottiero.
11–12 aprile 2026
Ore 16:00 – 17:00 – 18:00
|
|
CENA-SPETTACOLO
Magia a Palazzo Pitti
Una serata fuori dall’ordinario, dove teatro, illusionismo e convivialità si fondono in un’unica esperienza.
Nelle sale di Palazzo Pitti, ogni momento può trasformarsi in meraviglia grazie all’illusionismo di Francesco Meraviglia.
|
|
VIAGGIO TEATRALE
La Congiura dei Pazzi
Torna per il secondo anno di repliche uno dei percorsi più intensi della Compagnia.
Un viaggio immersivo tra intrighi, tradimenti e giochi di potere nel cuore della Firenze del Rinascimento.
24–25 aprile | 29–30 maggio | 19–20 giugno 2026
Ore 20:30 – 21:30
|
|
UMANESIMO
Noi fummo
Un percorso teatrale tra memoria, arte e spiritualità nel suggestivo Chiostro dei Morti.
26 aprile 2026