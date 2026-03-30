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Tra storia e meraviglia: gli spettacoli da non perdere

Redazione
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La Compagnia Delle Seggiole

Buona Pasqua
Che sia un tempo di luce, di bellezza e di nuovi inizi.
Noi vi aspettiamo, come sempre, nei luoghi della storia,
per continuare a viverla insieme attraverso il teatro.
PRIMA ASSOLUTA
Giovanni dalle Bande Nere
Il “Gran Diavolo” del Rinascimento
Per i 500 anni dalla morte di Giovanni delle Bande Nere, prende vita una prima assoluta che unisce teatro e rievocazione storica.
Nel Parco Mediceo di Pratolino, il pubblico attraversa un vero accampamento militare del Cinquecento, tra esercitazioni, racconti e vita quotidiana dei soldati.
A guidare il racconto è Pietro l’Aretino, che restituisce il volto più audace e tragico del celebre condottiero.
11–12 aprile 2026
Ore 16:00 – 17:00 – 18:00
CENA-SPETTACOLO
Magia a Palazzo Pitti
Una serata fuori dall’ordinario, dove teatro, illusionismo e convivialità si fondono in un’unica esperienza.
Nelle sale di Palazzo Pitti, ogni momento può trasformarsi in meraviglia grazie all’illusionismo di Francesco Meraviglia.
VIAGGIO TEATRALE
La Congiura dei Pazzi
Torna per il secondo anno di repliche uno dei percorsi più intensi della Compagnia.
Un viaggio immersivo tra intrighi, tradimenti e giochi di potere nel cuore della Firenze del Rinascimento.
24–25 aprile | 29–30 maggio | 19–20 giugno 2026
Ore 20:30 – 21:30
UMANESIMO
Noi fummo
Un percorso teatrale tra memoria, arte e spiritualità nel suggestivo Chiostro dei Morti.
26 aprile 2026
Mozart in Prima Nazionale
“Strange Tales” della greca Violet Louise chiude Vie Festival a Modena in un’atmosfera magicamente dark
Intervista al M° Arianna Vendittelli
Decamerone. Vizi, virtù, passioni
Teatro Vittoria, la nuova stagione 2024/2025
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