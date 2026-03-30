Tra storia e meraviglia: gli spettacoli da non perdere

PRIMA ASSOLUTA Giovanni dalle Bande Nere Il “Gran Diavolo” del Rinascimento Per i 500 anni dalla morte di Giovanni delle Bande Nere, prende vita una prima assoluta che unisce teatro e rievocazione storica. Nel Parco Mediceo di Pratolino, il pubblico attraversa un vero accampamento militare del Cinquecento, tra esercitazioni, racconti e vita quotidiana dei soldati. A guidare il racconto è Pietro l’Aretino, che restituisce il volto più audace e tragico del celebre condottiero. 11–12 aprile 2026

Ore 16:00 – 17:00 – 18:00 SCOPRI LO SPETTACOLO