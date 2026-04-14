Festival del Mondo o Roma incontra il Mondo

Alla Fiera Roma per due intensi weekend 24,25,26 Aprile e 1,2,3 Maggio.

Il Festival del Mondo o Romaincontra il Mondo

che dir si voglia è una manifestazione straordinaria, tra le più grandi d’Europa, con oltre 200.000 visitatori nelle passate edizioni. Torna a Fiera Roma per due intensi weekend 24,25,26 Aprile e 1,2,3 Maggio.

Con un unico biglietto da 16€, il pubblico potrà vivere oltre 30 festival in contemporanea:

Festival dell’Oriente, Country, Irlandese, America Latina, Spagnolo, Argentino, Brasile, October Fest, Motor Show, Raduno Ferrari, Tattoo Expo, Sport Games, Salute e Benessere, Griglie dal Mondo, Street Food, Giochi dal Mondo e molti altri.

Due weekend per esplorare musica, cultura, gastronomia e folklore da tutto il mondo. Oltre agli spettacoli, un grande bazar internazionale e più di 40 tra ristoranti e street food con specialità globali: paella, asado, ribs, cucina irlandese, nachos e molto altro. Festival dell’Oriente Un viaggio nelle culture orientali tra mostre, spettacoli, danze, arti marziali, concerti e terapie tradizionali. Un’esperienza interattiva ricca di attività e artisti internazionali. Festival Country Atmosfere western con villaggi a tema, indiani d’America, musica, balli, enogastronomia tipica e stand dedicati alla cultura del Far West.

Festival Irlandese Danze celtiche, concerti live, mostre e strumenti tradizionali con artisti internazionali e

gruppi direttamente dall’Irlanda. Motor Show Villaggio dedicato ai motori con spettacoli su pista, stuntmen, drifting, monster truck, raduni di Ferrari, Harley Davidson e auto americane.

Tattoo Experience Expo Roma Oltre 120 tatuatori da tutto il mondo in 60 postazioni, con stili che spaziano dal giapponese al tradizionale, dal celtico al chicano. Festival Spagnolo Flamenco, musica dal vivo e gastronomia tipica per vivere le tradizioni e l’energia delle feste spagnole.

Festival dell’America Latina Musica, balli e sapori da diversi paesi latinoamericani tra samba, salsa, spettacoli e drink tipici. October Festival Atmosfera bavarese con piatti tradizionali, birra, musica dal vivo e profumi tipici della Germania.

Festival Mondiale delle Griglie Carni alla griglia da tutto il mondo: dall’Argentina agli Stati Uniti, passando per Europa e

Italia.

World Street Food Festival Un villaggio del gusto con specialità dolci e salate da tutto il mondo, tra street food e ristoranti internazionali.

Festival Argentino Il fascino del tango con spettacoli, concerti, workshop e lezioni aperte.

Giochi dal Mondo Area dedicata ai bambini con giochi tradizionali e attività ispirate alle culture del mondo.

Vi aspettiamo a Fiera Roma per un viaggio indimenticabile intorno al mondo nei giorni

24,25,26 aprile e 1,2,3 maggio a Fiera Roma per un giro del mondo in un unico evento!!!



Orario: 10:00 – 21:00

Per maggiori informazioni:



https://www.festivaldelloriente.it/