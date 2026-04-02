Dal 3 aprile in libreria e in tutti gli store online
Dal 3 aprile
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LA PUBBLICA (D)ISTRUZIONE
Come la destra ha sabotato la Scuola
con la complicità della sinistra
di Alex Corlazzoli
La cronaca di un sabotaggio alla Scuola organizzato
dall’intero Governo di Destra con la complicità del
Centro Sinistra. Una visione da maestro e giornalista
che svela ad ogni lettore le conseguenze di scelte
populiste e demagogiche fatte sulla pelle dei
bambini e dei ragazzi. Dallo scandalo delle
mascherine mutanda rimaste negli scantinati ai
progetti fantasma sulle relazioni, al ritorno del voto
anni Trenta al bavaglio messo a docenti e dirigenti
fino alla militarizzazione delle nostre aule. Il tutto
avvenuto tra il silenzio dell’opposizione e
l’impotenza delle organizzazioni sindacali. Ciò che
non avremmo mai immaginato accadesse è già
successo in Italia dove al dicastero di viale
Trastevere in trent’anni si sono avvicendati quindici
ministri, di ogni parte politica. Questo è “o sistema”
dell’Istruzione dove ogni nomina avviene in maniera
gerarchica, nonostante la “bella facciata” dei
concorsi. Un libro che racconta – a rischio e
pericolo di qualche provvedimento disciplinare –
come è stata distrutta e continua a essere demolita
la Scuola di Alberto Manzi e Mario Lodi, di Danilo
Dolci e Gianni Rodari. La pedagogia è stata
sacrificata in nome della propaganda.
La verità? I bambini e i ragazzi non votano e quindi non contano.
Fare dell’istruzione un campo di battaglia ideologico equivale a distruggerla:
purtroppo ciò continua ad accadere sotto i nostri occhi nell’assoluta indifferenza della maggioranza
Dalla prefazione di Eraldo Affinati
Paper First è la casa editrice di SEIF SpA
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Alex Corlazzoli – giornalista, maestro, scrittore, viaggiatore. Scrive per Il Fatto Quotidiano. Ha curato inoltre la rubrica “La Scuola Buona” a Radio24, “Tutti in classe” a Radio Popolare oltre a “Per chi suona la campanella?” su Rai1. E’ stato uno dei volti più noti del programma “La Banda dei Fuoriclasse” in onda su Rai Gulp. Con il cantautore Luca Bassanese ha dato vita allo spettacolo teatrale “La scuola siamo noi”. Nel novembre 2014 è stato nominato tra i primi 100 digital champion italiani. Nel 2021 si è aggiudicato il XVII premio nazionale “Anpi. Renato Fabrizi” e la V edizione del concorso giornalistico “Comunicare la gratuità”. Fa parte come socio sostenitore della fondazione “Don Lorenzo Milani” e dell’ Associazione per la difesa dell’isola di Pianosa. Tra i libri che ha scritto: “La scuola che resiste” (Chiarelettere); “Tutti in classe” (Einaudi 2013); “Lettera a una professoressa del nuovo millennio” (Rizzoli Bur 2023); “Diario da un monastero” e “Volevo fare Zorro” (Giunti 2023)