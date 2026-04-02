Dal 3 aprile in libreria e in tutti gli store online

Dal 3 aprile

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LA PUBBLICA (D)ISTRUZIONE

Come la destra ha sabotato la Scuola

con la complicità della sinistra

di Alex Corlazzoli

La cronaca di un sabotaggio alla Scuola organizzato

dall’intero Governo di Destra con la complicità del

Centro Sinistra. Una visione da maestro e giornalista

che svela ad ogni lettore le conseguenze di scelte

populiste e demagogiche fatte sulla pelle dei

bambini e dei ragazzi. Dallo scandalo delle

mascherine mutanda rimaste negli scantinati ai

progetti fantasma sulle relazioni, al ritorno del voto

anni Trenta al bavaglio messo a docenti e dirigenti

fino alla militarizzazione delle nostre aule. Il tutto

avvenuto tra il silenzio dell’opposizione e

l’impotenza delle organizzazioni sindacali. Ciò che

non avremmo mai immaginato accadesse è già

successo in Italia dove al dicastero di viale

Trastevere in trent’anni si sono avvicendati quindici

ministri, di ogni parte politica. Questo è “o sistema”

dell’Istruzione dove ogni nomina avviene in maniera

gerarchica, nonostante la “bella facciata” dei

concorsi. Un libro che racconta – a rischio e

pericolo di qualche provvedimento disciplinare –

come è stata distrutta e continua a essere demolita

la Scuola di Alberto Manzi e Mario Lodi, di Danilo

Dolci e Gianni Rodari. La pedagogia è stata

sacrificata in nome della propaganda.

La verità? I bambini e i ragazzi non votano e quindi non contano.

Fare dell’istruzione un campo di battaglia ideologico equivale a distruggerla:

purtroppo ciò continua ad accadere sotto i nostri occhi nell’assoluta indifferenza della maggioranza

Dalla prefazione di Eraldo Affinati

Paper First è la casa editrice di SEIF SpA

www.paperfirst.it

Alex Corlazzoli – giornalista, maestro, scrittore, viaggiatore. Scrive per Il Fatto Quotidiano. Ha curato inoltre la rubrica “La Scuola Buona” a Radio24, “Tutti in classe” a Radio Popolare oltre a “Per chi suona la campanella?” su Rai1. E’ stato uno dei volti più noti del programma “La Banda dei Fuoriclasse” in onda su Rai Gulp. Con il cantautore Luca Bassanese ha dato vita allo spettacolo teatrale “La scuola siamo noi”. Nel novembre 2014 è stato nominato tra i primi 100 digital champion italiani. Nel 2021 si è aggiudicato il XVII premio nazionale “Anpi. Renato Fabrizi” e la V edizione del concorso giornalistico “Comunicare la gratuità”. Fa parte come socio sostenitore della fondazione “Don Lorenzo Milani” e dell’ Associazione per la difesa dell’isola di Pianosa. Tra i libri che ha scritto: “La scuola che resiste” (Chiarelettere); “Tutti in classe” (Einaudi 2013); “Lettera a una professoressa del nuovo millennio” (Rizzoli Bur 2023); “Diario da un monastero” e “Volevo fare Zorro” (Giunti 2023)