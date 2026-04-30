Sabato 2 maggio alle 16 a Cotignola

L’ENERGIA DI BANDABARDÒ PER IL SECONDO APPUNTAMENTO DI ROMAGNA IN FIORE

Sabato 2 maggio alle 16 a Cotignola

Era nelle stelle che Romagna in fiore, la rassegna ecosostenibile e diffusa di Ravenna Festival, finisse per visitare lo spazio effimero che da anni ospita concerti, teatro, narrazioni, land-art, esplorazioni e incontri poetici a Cotignola: sabato 2 maggio, l’Arena delle Balle di Paglia accoglie alle 16 la Bandabardò, il gruppo fiorentino che si autodefinisce il più “scatenato, appassionante, roboante e colorato” gruppo folk italiano in attività – una descrizione che si sono pienamente guadagnati in trent’anni in cui la dimensione live l’ha sempre fatta da padrone, determinando una ricchezza sonora esplosiva e trascinante. Fiorita nel mondo artistico dell’associazione Primola Cotignola, l’arena naturale di campagna è ormai una felice abitudine che si rinnova nelle estati romagnole, un’arcadia orgogliosamente fuori dal tempo, un punto di riferimento per chi si ostina a sognare, ballare, credere. L’appuntamento è sostenuto da Edilpiù. Il luogo di spettacolo si raggiunge esclusivamente a piedi o in bicicletta tramite un percorso segnalato che parte da Via Cenacchio (1,5 km) e gli stand gastronomici sono organizzati dalla Pro Loco. Tutti i percorsi, le guide e i parcheggi: trailromagna.eu

La Bandabardò non è solamente uno dei perni del combat folk italiano degli anni ’90 e una delle live band più trascinanti che si possano vedere su un palco da trent’anni a questa parte, ma è anche (o soprattutto?) un baluardo di coerenza e un inno imperituro all’amicizia e alla fratellanza. Per questo, ogni concerto della Bandabardò è un evento e nello stesso tempo un riabbracciarsi e cantare insieme per sostenere le stesse cause di sempre. Quelle giuste. Canzoni come Beppeanna e Manifesto sono legate a un’epoca precisa, ma hanno saputo dimostrare di suonare sempre attuali, specialmente dopo la morte prematura dello storico frontman Erriquez. Oggi, guidata dal fondatore Finaz, la Bandabardò continua a girare in lungo e in largo lo Stivale, sorvegliando il nostro spirito e riaccendendo vecchi ardori.

Là dove il Senio incontra il Canale Emiliano Romagnolo, l’Arena delle Balle di Paglia è uno degli esempi più originali e affascinanti di spazio culturale temporaneo in Italia. Nata come iniziativa artistica e comunitaria, è un luogo suggestivo dove natura, arte e socialità si incontrano. Ciò che rende unica questa esperienza non è ovviamente solo la programmazione, ma il contesto: un ambiente rurale, semplice e autentico, lontano dalle strutture tradizionali dei teatri. L’arena rappresenta anche un simbolo di sostenibilità e creatività. Ed è un esempio concreto di come anche piccoli centri possano diventare luoghi di grande vitalità artistica, valorizzando le proprie risorse e tradizioni in modo innovativo.

Domenica 3 maggio il concentrato di energia ed emozioni che sempre accompagna le esibizioni del Canzoniere Grecanico Salentino, ingranaggio fondamentale della Notte della Taranta che da oltre cinquant’anni contribuisce a preservare e rinnovare la cultura popolare del Salento, visita la foresta di Montebello, presso Modigliana. Nata negli anni Cinquanta come parte integrante di un programma nazionale di rimboschimento, la riserva è un polmone verde popolato anche di piante inaspettate.

La rassegna è organizzata da Ravenna Festival con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con ATER Fondazione, Provincia di Ravenna, Provincia di Forlì-Cesena e i Comuni delle località interessate. Si confermano al fianco dell’iniziativa il main partner Gruppo Hera, la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Tozzi Green con la sua energia verde e il partner per la mobilità Ferri The Driving Solution. Radio Bruno è la radio ufficiale, mentre il partner organizzativo è Trail Romagna.

Info e prevendite 0544 249244 www.ravennafestival.org

Ingresso 5 euro

Carnet sostenitore per tutti i concerti: 50 euro, inclusa la t-shirt dell’edizione 2026