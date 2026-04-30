Tra mistero e storia: i nuovi appuntamenti

La Compagnia delle Seggiole
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Il teatro che attraversa la città
Esperienze immersive tra storia, arte e racconto.
Ogni luogo diventa scena, ogni spettatore parte del viaggio.
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Cari amici,
nelle prossime settimane vi invitiamo a intraprendere con noi un viaggio fatto di storie, luoghi e voci, attraversando Firenze in modi sempre diversi.
Dall’Altana delle Oblate, dove incontreremo Monna Tessa tra memoria e cura, fino alla Limonaia Strozzi, dove il mistero prenderà forma con “L’avventura della donna in nero”, un radiogiallo dal vivo in cui sarete chiamati a indagare.
Il 10 maggio sarà una giornata speciale: al mattino, al Teatro della Pergola, l’ultimo appuntamento di “In sua movenza è fermo”, viaggio tra arte e storia nel cuore di uno dei teatri più importanti d’Italia; nel pomeriggio, a Santo Spirito, un percorso dentro l’Umanesimo con “…che nel mondo non se ne trova una simile…”.
E il viaggio continua: il 24 maggio incontreremo Michelangelo in una conversazione impossibile, mentre tra il 29 e 30 maggio entreremo nei luoghi del potere mediceo con “La Congiura dei Pazzi”, tra storia, intrighi e tensione.
Un percorso che è teatro, ma anche esperienza.
Un invito ad abitare i luoghi, ad ascoltare le storie, a lasciarsi attraversare.
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ALTANA DELLE OBLATE
Conversazione (in)credibile con Monna Tessa
Un viaggio tra storia, cura e memoria, guidati da una figura simbolo della Firenze medievale.
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9 MAGGIO · LIMONAIA STROZZI
L’avventura della donna in nero
Una cena con delitto che diventa esperienza immersiva: voci, suoni e indizi per entrare dentro un radiogiallo dal vivo.
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10 MAGGIO · TEATRO DELLA PERGOLA
In sua movenza è fermo
Un viaggio teatrale nel cuore della Pergola.
Ultima replica della stagione 2025/26.
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10 MAGGIO · SANTO SPIRITO
…che nel mondo non se ne trova una simile…
Un viaggio dentro la Basilica di Santo Spirito, tra arte, architettura e pensiero umanista.
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24 MAGGIO · SANTO SPIRITO
Conversazione (in)credibile con Michelangelo
Un dialogo impossibile con Michelangelo Buonarroti, tra arte, visione e inquietudine.
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29–30 MAGGIO · PALAZZO MEDICI RICCARDI
La Congiura dei Pazzi
Un viaggio teatrale immersivo nei luoghi del potere mediceo, tra storia, intrighi e tensione politica.
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Il teatro è esperienza
Luoghi, storie, persone.
Ogni spettacolo è un viaggio.