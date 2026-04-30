Tra mistero e storia: i nuovi appuntamenti

Esperienze immersive tra storia, arte e racconto. Ogni luogo diventa scena, ogni spettatore parte del viaggio.

Cari amici, nelle prossime settimane vi invitiamo a intraprendere con noi un viaggio fatto di storie, luoghi e voci, attraversando Firenze in modi sempre diversi. Dall’Altana delle Oblate, dove incontreremo Monna Tessa tra memoria e cura, fino alla Limonaia Strozzi, dove il mistero prenderà forma con “L’avventura della donna in nero”, un radiogiallo dal vivo in cui sarete chiamati a indagare. Il 10 maggio sarà una giornata speciale: al mattino, al Teatro della Pergola, l’ultimo appuntamento di “In sua movenza è fermo”, viaggio tra arte e storia nel cuore di uno dei teatri più importanti d’Italia; nel pomeriggio, a Santo Spirito, un percorso dentro l’Umanesimo con “…che nel mondo non se ne trova una simile…”. E il viaggio continua: il 24 maggio incontreremo Michelangelo in una conversazione impossibile, mentre tra il 29 e 30 maggio entreremo nei luoghi del potere mediceo con “La Congiura dei Pazzi”, tra storia, intrighi e tensione. Un percorso che è teatro, ma anche esperienza.

Un invito ad abitare i luoghi, ad ascoltare le storie, a lasciarsi attraversare.