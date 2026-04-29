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La Pfm in concerto a Mesoraca

Vito Fabio
Vito Fabio
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Nella comunità in provincia di Crotone il prossimo 13 agosto con “Doppia traccia – Pfm i successi + Pfm canta De Andrè”

Farà tappa il 13 agosto a Mesoraca, il tour 2026 “Doppia traccia” della Pfm. Il concerto della prossima estate, che sarà ad ingresso libero e si terrà in piazza Turra, è stato organizzato dall’amministrazione comunale di Mesoraca nell’ambito delle iniziative di promozione turistica previste per l’Estate 2026, fortemente voluto dal sindaco Annibale Parise e dal presidente del Consiglio comunale Antonio Ferrazzo che ha anche la delega di Turismo e Grandi eventi.

Per quanto riguarda “Doppia traccia”, il tour della Pfm coniuga due grandi mondi che da anni affascinano i fan della prog band italiana più famosa al mondo. Ogni concerto infatti sarà diviso in due parti, la prima con i grandi successi del gruppo, come “Impressioni di settembre”, “È festa”, “Dove… quando… parte I”, “La carrozza di Hans” e “Mondi paralleli”, e la seconda dedicata a Faber, “Pfm canta De André” con brani come “Il pescatore” e “Volta la carta”.

La Premiata Forneria Marconi ha uno stile inconfondibile che combina la potenza espressiva della musica rock, progressive e classica in un’unica entità affascinante. Ogni concerto del gruppo è unico, grazie alla profonda intesa tra i musicisti sul palco che sono in grado con maestria tecnica, rispetto, passione e freschezza, di proporre in ogni serata alcune piccole variazioni che rendono il suono sempre attuale. Il rapporto della band con Faber è storico. In occasione dell’85° anniversario della nascita di Fabrizio De André (18 febbraio 1940 – 18 febbraio 2025), PFM ha pubblicato il nuovo album live “Pfm canta De André anniversary” in digitale, doppio CD e doppio vinile. Prodotto e pubblicato da Aereostella, l’album è distribuito da Self Distribuzione e Pirames International, rispettivamente per il fisico e il digitale.

I brani sono stati registrati durante il tour 2023 e 2024 che ha celebrato i 45 anni (1978/1979) dall’iconico sodalizio tra la prog band e il cantautore genovese, un incontro che ha segnato profondamente la musica italiana e ha dato vita a una fusione unica tra il rock progressivo e la poesia della canzone d’autore.

Per il concerto a Mesoraca, sul palco ci saranno Franz Di Cioccio (voce e batteria), Patrick Djivas (basso), con Lucio Fabbri (violino, cori), Alessandro Scaglione (tastiere, cori), Giacomo Castellano (chitarra), Eugenio Mori (seconda batteria). Special guest: Flavio Premoli (pianoforte, moog, voce) e Luca Zabbini (tastiere, chitarra, voce).

Info

Ticket Service Calabria

www.ticketservicecalabria.it

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