Musikè: Aterballetto al Teatro Sociale di Rovigo

Aterballetto per Musikè a Rovigo il 15 aprile con quattro coreografie di Ansa/Bacovich, Kratz, Preljocaj e Crystal Pite

Mercoledì 15 aprile 2026, alle ore 21.00, il Teatro Sociale di Rovigo ospita il Centro Coreografico Nazionale Aterballetto in un nuovo appuntamento di Musikè, la rassegna di musica, teatro, danza della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

In programma quattro coreografie firmate da autori di riferimento della scena internazionale: Rhapsody in Blue di Iratxe Ansa e Igor Bacovich, An Echo, A Wave di Philippe Kratz, Reconciliatio di Angelin Preljocaj e Solo Echo di Crystal Pite.

Aterballetto: primo Centro Coreografico Nazionale in Italia

Primo Centro Coreografico Nazionale istituito in Italia, riconosciuto dal Ministero della Cultura nel 2022, Aterballetto è nato intorno alla storica compagnia fondata nel 1977 a Reggio Emilia, diventata nel 2003 Fondazione Nazionale della Danza. Oggi è una delle realtà di riferimento della danza contemporanea europea, attiva tra nuove produzioni e repertorio d’autore. Composta da sedici danzatori impegnati per l’intera stagione, la compagnia affianca alle nuove produzioni la riproposizione di un repertorio che comprende, tra gli altri, Jiří Kylián, Ohad Naharin, William Forsythe e Hofesh Shechter. Le sue creazioni sono ospitate nei principali teatri e festival italiani e internazionali.

Rhapsody in Blue: una foresta incantata sulla musica di Gershwin

Ad aprire il programma rodigino sarà Rhapsody in Blue, creazione di Iratxe Ansa e Igor Bacovich, costruita sulla celebre musica di George Gershwin e sul blues di Bessie Jones. «L’idea iniziale era quella di giocare con la Rapsodia di Gershwin, per riscriverla attraverso un altro immaginario», raccontano i due coreografi. La musica, potente e frizzante, diventa una foresta incantata in cui i corpi reagiscono a impulsi sempre nuovi, sognando mondi diversi a ogni tema. Entrambi i coreografi hanno costruito la loro ricerca a partire da una lunga esperienza come interpreti, Ansa nelle principali compagnie europee e Bacovich accanto a coreografi internazionali, prima di dedicarsi alla creazione e fondare insieme, nel 2013, la compagnia Metamorphosis Dance, attiva in più di venti Paesi con produzioni per istituzioni di primo piano come il Ballet de l’Opéra de Lyon e la Compañía Nacional de Danza. Ansa è stata insignita nel 2020 del Premio Nazionale della Danza in Spagna, mentre Bacovich ha ricevuto nel 2021 il Premio Nazionale Sfera d’Oro per la Danza.

An Echo, A Wave: il Mediterraneo come metafora del tempo

A seguire, An Echo, A Wave di Philippe Kratz, un passo a due dove il Mediterraneo diventa metafora dell’eternità, dello scorrere del tempo e della fragile presenza umana: distesa infinita di storie, incontri e separazioni, il mare custodisce memorie di speranza e di tragedia, di viaggi e trasformazioni. Il movimento dei due danzatori richiama il moto continuo delle onde, in un dialogo fatto di vicinanza e distanza, ascolto e abbandono, restituendo al gesto la forza di una eco che attraversa il tempo. Nato a Leverkusen nel 1985, Kratz ha incontrato la danza attraverso il Tanztheater tedesco prima di formarsi alla Staatliche Ballettschule di Berlino e all’École Supérieure de Danse du Québec. Ex danzatore di Aterballetto, ha sviluppato una poetica centrata sulla resilienza e sui processi di trasformazione e ricomposizione, creando opere per la Gauthier Dance Company, il Bayerisches Staatsballett, TanzMainz e il Teatro alla Scala di Milano. La rivista tedesca TANZ lo ha più volte indicato tra i coreografi di riferimento e nel 2020 è stato premiato come miglior coreografo dalla rivista italiana Danza&Danza.

Reconciliatio: Preljocaj e la Sonata al chiaro di luna

Reconciliatio

di Angelin Preljocaj è tratta da Suivront mille ans de calme, lavoro di vena poetica e impressionista ispirato a una lettura non letterale dell’Apocalisse: non riferimenti puntuali al testo di san Giovanni, ma un rimando al suo senso etimologico più profondo, quello di “sollevare il velo” per portare alla luce elementi presenti nel nostro mondo ma sottratti ai nostri sguardi. Sulle note della Sonata“Al chiaro di luna” di Beethoven, la coreografia lascia emergere, nella delicata relazione tra le due protagoniste, paure, angosce e speranze che attraversano le relazioni umane e che sono visibili e invisibili al tempo stesso. Figura centrale della coreografia europea, Preljocaj ha fondato la sua compagnia nel 1984 e da allora ha creato oltre cinquantacinque opere per istituzioni come il New York City Ballet, la Staatsoper di Berlino e il Paris Opéra Ballet, ricevendo i più importanti riconoscimenti internazionali, tra cui il Benois de la Danse e il Bessie Award.

Solo Echo: Crystal Pite a Musikè tra Brahms e la poesia di Mark Strand

Chiuderà la serata Solo Echo di Crystal Pite, ispirata alle due Sonate per violoncello e pianoforte di Brahms e alla poesia Lines for Winter di Mark Strand. Come nella poesia di Strand, la danza evoca l’inverno, la musica e il corpo in movimento per esprimere qualcosa di essenziale sull’accettazione della perdita. Coreografa canadese tra le più influenti della scena contemporanea, Pite ha creato più di sessanta opere in trentacinque anni di carriera per compagnie come il Royal Ballet, il Nederlands Dans Theater, il Ballet de l’Opéra de Paris e il National Ballet of Canada. Tra i numerosi riconoscimenti ricevuti figurano il Benois de la Danse nel 2017, il Governor General of Canada’s Performing Arts Award nel 2022 e quattro premi Sir Laurence Olivier per le sue creazioni con Kidd Pivot e il Royal Ballet.

Il prossimo appuntamento con la danza di Musikè è in programma sabato 23 maggio al Teatro Verdi di Padova con Rave Lucid della compagnia francese Mazelfreten (unica data in Veneto): un omaggio all’electro-dance e alle danze urbane, firmato dal duo di coreografi Brandon Masele e Laura Defretin.

Musikè: Informazioni e biglietti

Biglietto unico 10 euro (più prevendita e commissioni)

in vendita su ticketone.it

e al botteghino un’ora prima dell’inizio dello spettacolo

Per informazioni

info@rassegnamusike.it

www.rassegnamusike.it

Musikè è un progetto della

Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Direzione artistica

Alessandro Zattarin

Organizzazione

Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

IMARTS – International Music and Arts

Comunicazione

Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo