Torna YO YO: la residenza orchestrale dell’ORT per giovani musicisti

A Firenze un percorso tra formazione, produzioni artistiche e esperienza diretta in orchestra per diciotto Under 35

Dopo le edizioni del 2017 e del 2019, torna YO YO – Dentro l’orchestra, il Corso di alta Formazione della Fondazione ORT per giovani musicisti che vogliono approfondire e sviluppare il proprio percorso nel mondo orchestrale, avvicinandosi in modo concreto alla realtà dello spettacolo dal vivo.

YO YO è una residenza orchestrale che unisce formazione e produzione artistica, offrendo ai partecipanti un’esperienza immersiva all’interno dell’attività dell’Orchestra della Toscana. Durante il percorso, i giovani musicisti studiano con i professori dell’ORT, che saranno i loro tutor, partecipano alle prove e prendono parte alle produzioni concertistiche e cameristiche.

Il progetto è rivolto a 18 musicisti under 35 e si svolgerà a Firenze tra settembre 2026 e marzo 2027.

Il percorso comprende attività di tutoraggio sullo strumento, lavoro a sezioni, musica da camera e partecipazione alle attività artistiche, con l’obiettivo di offrire un’esperienza formativa completa e fortemente orientata alla pratica. Il programma è arricchito da incontri con direttori e solisti, oltre che da lezioni con manager dello spettacolo e docenti universitari.

YO YO non è un’orchestra giovanile: si distingue dagli altri corsi di formazione per il suo carattere concreto e immersivo. Accanto allo studio, i partecipanti vivono dall’interno l’esperienza orchestrale, confrontandosi con tempi, modalità e responsabilità della produzione musicale.

I candidati, oltre a usufruire dell’alloggio gratuito a Firenze, durante il periodo di formazione percepiranno un’indennità giornaliera di 50 euro e avranno un vero contratto di scrittura per la partecipazione alle produzioni concertistiche e cameristiche.

“YO YO è nata nove anni fa con l’idea di accompagnare i giovani musicisti in una fase delicata del loro percorso, offrendo un contatto diretto con la realtà orchestrale” – dichiara Marco Parri, direttore generale dell’ORT – “Un’esperienza che ha funzionato, come dimostrano le migliaia di giornate realizzate dei giovani che vi hanno partecipato nelle precedenti edizioni. Con questo stesso spirito la riproponiamo quest’anno grazie al sostegno del Fondo Sociale Europeo e della Regione Toscana”.

Le domande saranno aperte il 20 aprile (andranno avanti per un mese) tramite bando pubblico sul sito dell’Orchestra della Toscana, mentre le selezioni sono previste a giugno.

Questo il link al bando: https://www. orchestradellatoscana.it/yo- yo-2026/

Nella foto uno scatto della precedente edizione: un nostro professore con un giovane allievo.