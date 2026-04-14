Iran, oltre l’attuale conflitto al Cinema Troisi

Care lettrici e cari lettori, le Edizioni di Storia e Letteratura vi invitano all’incontro dal titolo Iran, oltre l’attuale conflitto, che si terrà venerdì 17 aprile alle ore 19 presso il Cinema Troisi di Roma (via Girolamo Induno, 1). Un’occasione per leggere il presente attraverso una prospettiva storico-culturale e comprendere il senso e la portata delle proteste che hanno attraversato l’Iran negli ultimi vent’anni, nonché il modo in cui i movimenti sociali vengono controllati, contenuti e repressi dalla Repubblica islamica, fino alle attuali ostilità. L’incontro vuole proporre uno sguardo ampio e approfondito, capace di superare la narrazione frammentata del “minuto per minuto” che propongono i media e i dibattiti politici. Nel corso del dialogo, interverranno Leila Karami, Deborah Scolart e Mario Casari. A partire da una prospettiva multidisciplinare, i relatori offriranno una lettura articolata della realtà sociale e politica iraniana, con particolare attenzione al sistema giuridico e alla sua evoluzione nel tempo.