UNA NOCHE CON SERGIO BERNAL

Sabato 18 aprile 2026 ore 20.30

Teatro Comunale di Ferrara

La grande danza arriva a Ferrara con Sergio Bernal

Un’intensa carica di energia e suggestioni iberiche si prepara ad animare il palcoscenico del Teatro Comunale di Ferrara. Sergio Bernal condurrà gli spettatori in un viaggio immersivo nell’anima della danza spagnola. Artista di fama internazionale, Bernal è oggi una delle figure più influenti della scena coreutica contemporanea. Già primo ballerino del Balletto Nazionale di Spagna, si è esibito nei più importanti teatri e festival del mondo, conquistando pubblico e critica grazie alla sua forte presenza scenica. La sua arte ha attirato l’attenzione di esponenti di spicco della cultura e dello spettacolo, rafforzando la sua immagine di interprete completo e carismatico.

-> Video promo Sergio Bernal

-> Trailer Una Noche con Sergio Bernal

-> Nel comunicato in allegato informazioni più approfondite sullo spettacolo Una noche con Sergio Bernal

