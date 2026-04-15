PRESENTAZIONE DEL ROMANZO VITE SOSPESE DI ROSARIO GALLI

E FESTA PER I SUOI CINQUANT’ANNI DI CARRIERA TEATRALE

22 APRILE 2026

ore 18.00

TRATTORIA AL BIONDO TEVERE

(Via Ostiense 178 – Roma)

PROGRAMMA

Ore 18.00 – Dialoga con l’autore

Giancarlo Sammartano

Interventi di Carlo Prinzhofer e Laura Rosi

Letture a cura di Ida Sansone

Ore 19.00 – Proiezione video

Ore 19.30 – Brindisi

Mercoledì 22 aprile 2026, a partire dalle ore 18.00, la storica Trattoria Al Biondo Tevere di Roma ospita la presentazione del nuovo romanzo di Rosario Galli, Vite sospese (Le Storie Edizioni), e la celebrazione dei suoi cinquant’anni di carriera teatrale.

Un appuntamento che unisce racconto, memoria e festa, rendendo omaggio a uno dei drammaturghi più rappresentativi del panorama italiano contemporaneo, da sempre profondamente legato al teatro come spazio di ricerca e verità.

Dopo il successo del primo romanzo L’Amico Imperfetto, Galli torna con un’opera di profonda introspezione psicologica. Vite Sospese è un affresco dell’animo umano che attraversa nevrosi, fragilità, disagi emotivi, disturbi narcisistici e l’impatto della solitudine nel periodo del lockdown sulla psiche individuale e collettiva, il tutto filtrato dallo sguardo di un regista teatrale che trasforma la scrittura in uno strumento di consapevolezza, sopravvivenza e resistenza.

Nel corso della serata sarà proiettato un breve filmato dedicato ai momenti più significativi della carriera di Rosario Galli, che rende omaggio a un percorso creativo che, dagli anni Ottanta a oggi, lo ha visto autore di testi teatrali entrati nella storia del teatro contemporaneo. Tra questi spicca Uomini sull’orlo di una crisi di nervi, considerata una delle commedie italiane più rappresentate del suo periodo, tradotta in numerose lingue.

Un successo che si affianca ai suoi lavori per la televisione, alle collaborazioni con la Rai, alle direzioni artistiche, alle produzioni nazionali e a un impegno costante nella formazione teatrale.

Vite sospese è un romanzo che, come il teatro, non si limita a raccontare, ma interroga, scava e mette in discussione il confine tra realtà e percezione. Come afferma l’autore: «Oggi pubblicare un libro, e soprattutto leggerlo, è un atto rivoluzionario» e questa serata sarà un’occasione per condividere questo atto con il pubblico, in un momento di incontro e celebrazione del potere trasformativo dell’Arte.

“Le mie lezioni sono sedute di analisi collettive, faccio parlare gli allievi dei loro problemi e tiro fuori a poco a poco i lati oscuri delle loro vite, davanti a tutti, e ci costruisco degli spettacoli” (dal romanzo Vite sospese).

DICONO DEL LIBRO

«Tutti quelli che fanno teatro e dicono di amarlo hanno l’obbligo di leggere questo romanzo»

(Paolo Gasparini, attore)

«Un affresco del mondo del teatro e del desiderio di relazione, che ci conduce in un viaggio alla ricerca di noi stessi»

(Andrea Carraro, regista)

«Un racconto sulla depressione di grande sincerità, insieme spietato e profondamente umano»

(Antonella Marrone, docente di letteratura)

«Un testo capace di commuovere e, a tratti, di restituire anche un sorriso»

(Elenia Stefani, blogger – Emozioni tra le righe)

SCHEDA DEL LIBRO:

Titolo: Vite sospese

Autore: Rosario Galli

Casa editrice: Le Storie Edizioni

Pagine: 282

Prezzo: € 20,00

Genere: narrativa contemporanea, introspezione psicologica

ISBN: 978-88-9471-5651