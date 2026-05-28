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Concerto della Festa della Repubblica, Alessio Cacciamani è la voce scelta dal Teatro Bellini

Redazione Roma
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1 giugno, Teatro Metropolitan di Catania

Il Teatro Massimo Bellini di Catania ha scelto il basso Alessio Cacciamani per celebrare la Festa della Repubblica con un concerto straordinario previsto per lunedì 1 giugno alle 20:30 al Teatro Metropolitan, sede temporanea dell’ente lirico. Un appuntamento che unisce tradizione e contemporaneità nel segno della grande musica italiana e dei valori fondanti della Repubblica. «È un grande onore cantare come unico solista al concerto sinfonico-corale che il Teatro Bellini di Catania ha organizzato per la Festa della Repubblica. Il concerto, diretto dal Maestro Salvatore Percacciolo, è impaginato con grande eleganza ed è un omaggio ai nostri grandi operisti ma comprende anche due prime esecuzioni assolute che testimoniano la vitalità dell’ente lirico catanese» commenta Cacciamani, già a Catania per le prove.

Il programma attraversa alcune delle pagine più significative del melodramma italiano accanto a nuove commissioni firmate da Simone Piraino e Matteo Musumeci. «Canterò la prima aria di Oroveso in Norma (Ite sul colle, o Druidi, ite a spiar ne’ cieli), la prima aria di Zaccaria in Nabucco (D’Egitto là sui lidi) e nel preludio con il coro del Mosè in Egitto (Ah dell’empio al potere feroce)», prosegue il basso romano. Infine, la prima esecuzione assoluta dell’epigrafe civile per basso, coro e orchestra Le pietre e la coscienza, composta da Matteo Musumeci su testi di Piero Calamandrei. Così passerò dalle atmosfere notturne e sacre dei campi di battaglia evocate da Bellini, Verdi e Rossini ai richiami alla moralità civile di Calamandrei: mi complimento con il Teatro catanese per queste scelte così raffinate che denotano impegno e orgoglio culturale».

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