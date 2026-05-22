In scena sabato 23 maggio 2026, ore 21, Auditorium Palazzo Sirena, Francavilla al Mare

Appuntamento a teatro domani, sabato 23 maggio 2026, con un personaggio senza tempo: Don Chisciotte, il cavalier errante creato dalla penna del grande autore spagnolo Cervantes.

Quello che vedremo sabato sera sul palco dell’Auditorium Sirena di Francavilla al Mare è un allestimento originalissimo, tra parole e musica, firmato dal maestro Cosimo Carovani.

Il titolo è evocativo: Don Quixote al Mare. Carovani reinterpreta il personaggio di Cervantes: “lo spettacolo mette in scena un Don Chisciotte intimo e visionario, sospeso tra follia e lucidità, sogno e memoria. In questo nuovo viaggio, il cavaliere della Mancha si racconta come uomo che ha attraversato molte identità, figure diverse e complementari che convergono nella ricerca più difficile di tutte: conoscere sé stessi.”

Oltre a firmare il testo teatrale, Carovani sarà protagonista della serata come interprete al violoncello, coadiuvato dall’Ensemble Baccano, l’orchestra dell’associazione Identità Musicali, organizzatrice del progetto.

Il ruolo di Don Chisciotte sarà affidato alla voce narrante di Luca Luciani, attore, doppiatore e speaker, oltre che docente presso la Scuola Civica di Teatro e Musica di Montesilvano.

Il programma musicale prevede un insieme diversificato di brani: dalla Burlesque di Telemann alle Danze Notturne di Sallinen, oltre a musiche di De Falla, Boccherini e dello stesso Cosimo Carovani, che si esibisce dunque anche come compositore.

I biglietti sono disponibili nei rivenditori del circuito Ciaotickets e online al link: https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/don-quixote-al-mare-ensemble-baccano-cosimo-carovani ,

oltre che fisicamente in vendita all’Auditorium Palazzo Sirena nelle due ore antecedenti lo spettacolo.

Costi dei biglietti: € 10,00 intero, € 7,50 convenzionati, € 5,00 under 25 (+ € 1,00 prevendita online).