Fondazione Musica per Roma, gli eventi dal 3 al 10 maggio

All'Auditorium e Casa del Jazz di Roma
Spazio agli eventi della settimana di Fondazione Musica per Roma. ecco gli eventi dal 3 al 10 maggio a Roma, all’Auditorium Parco della Musica e Casa del Jazz.AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE
Domenica 3 maggio ore 18
Teatro Patologico
Odysseia. I suoni di Ulisse
Sala Petrassi
Lunedì 4 maggio ore 19.30
Lezioni di Letteratura
Massimo Cacciari – Il Processo di Franz Kafka
Teatro Studio Borgna
Lunedì 4 maggio ore 21
Beth Hart
Sala Santa Cecilia
Martedì 5 maggio ore 20
Sergio Cammariere
Sala Sinopoli
RINVIATO ALL’11 DICEMBRE 2026
Giovedì 7 maggio ore 11
Lezioni di creatività contemporanea 2026
Teatro Studio Borgna
EVENTO RISERVATO ALLE SCUOLE
Giovedì 7 maggio ore 20
Ginevra Di Marco
Teatro Studio Borgna
Venerdì 8 maggio ore 20
Gianluigi Trovesi & ONJGT Orchestra Nazionale Giovani Talenti
– direzione Paolo Damiani
Teatro Studio Borgna
Sabato 9 maggio ore 20
Roberto Cacciapaglia
Olympia
Sala Petrassi
MOSTRA
Dal 24 aprile al 14 giugno 2026
Aura Satz – Lei ricalibra/She recalibrates
AuditoriumArte
CASA DEL JAZZ
Domenica 3 maggio ore 12
Junctions Beyond jazz
Rocco Castellani
Sala Armando Trovajoli
Domenica 3 maggio
Luca Ciarla
Sala Armando Trovajoli
RINVIATO AL 18 OTTOBRE 2026
Venerdì 8 maggio ore 19.30
Javier Girotto, New Directions Quartet
Sala Armando Trovajoli
Sabato 9 maggio ore 19.30
Javier Girotto, Jean Pierre Como
Sala Armando Trovajoli
Domenica 10 maggio ore 18
Javier Girotto
Escenas en solo
Sala Armando Trovajoli