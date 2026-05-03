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Fondazione Musica per Roma, gli eventi dal 3 al 10 maggio

Redazione Roma
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Roma, Auditorium Parco della Musica 25 03 2021 LEZIONI DI LETTERATURA MASSIMO CACCIARI "Il Principe" ©Fondazione Musica Per Roma - Musacchio, Ianniello & Pasqualini ******************* NB la presente foto puo' essere utilizzata esclusivamente per l'avvenimento in oggetto o per pubblicazioni riguardanti Fondazione Musica Per Roma

All'Auditorium e Casa del Jazz di Roma

Spazio agli eventi della settimana di Fondazione Musica per Roma. ecco gli eventi dal 3 al 10 maggio a Roma, all’Auditorium Parco della Musica e Casa del Jazz.AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE

Domenica 3 maggio ore 18
Teatro Patologico
Odysseia. I suoni di Ulisse
Sala Petrassi

Lunedì 4 maggio ore 19.30
Lezioni di Letteratura
Massimo Cacciari – Il Processo di Franz Kafka
Teatro Studio Borgna

Lunedì 4 maggio ore 21
Beth Hart
Sala Santa Cecilia

 

Martedì 5 maggio ore 20
Sergio Cammariere
Sala Sinopoli
RINVIATO ALL’11 DICEMBRE 2026

Giovedì 7 maggio ore 11
Lezioni di creatività contemporanea 2026
Teatro Studio Borgna
EVENTO RISERVATO ALLE SCUOLE

Giovedì 7 maggio ore 20
Ginevra Di Marco
Teatro Studio Borgna

Venerdì 8 maggio ore 20
Gianluigi Trovesi & ONJGT Orchestra Nazionale Giovani Talenti
– direzione Paolo Damiani
Teatro Studio Borgna

Sabato 9 maggio ore 20
Roberto Cacciapaglia
Olympia
Sala Petrassi

MOSTRA

Dal 24 aprile al 14 giugno 2026
Aura Satz – Lei ricalibra/She recalibrates
AuditoriumArte

CASA DEL JAZZ

Domenica 3 maggio ore 12
Junctions Beyond jazz
Rocco Castellani
Sala Armando Trovajoli

Domenica 3 maggio
Luca Ciarla
Sala Armando Trovajoli
RINVIATO AL 18 OTTOBRE 2026

Venerdì 8 maggio ore 19.30
Javier Girotto, New Directions Quartet
Sala Armando Trovajoli

Sabato 9 maggio ore 19.30
Javier Girotto, Jean Pierre Como
Sala Armando Trovajoli

Domenica 10 maggio ore 18
Javier Girotto
Escenas en solo
Sala Armando Trovajoli

Di mare, terra e di giorni
Corso di Canto Gregoriano – Schola cantorum anthimi
Caracalla Festival 2025, Bausch/Béjart/Wheeldon
Dogs & Museum Road Show, il primo tour dedicato al pet-turismo culturale e al servizio di dog sitting
Alexanderplatz Jazz Club, Ergio Valente Trio e Giovanni Guidi e Luigi Di Nunzio Quartet
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