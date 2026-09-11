San Rocco in Musica, la chiusura del festival

Domenica 13 settembre ultimo appuntamento

Si chiude domenica 13 settembre l’ottava edizione di San Rocco in Musica, il festival che dall’11 luglio ha portato la musica crossover a Bagolino, in provincia di Brescia. A concludere il programma è una delle pagine più intense e commoventi del Settecento: lo Stabat Mater di Giovanni Battista Pergolesi affidato all’ensemble Congresso di Citera e ai solisti Elisa Prosperi (soprano) ed Elisa Bonazzi (mezzosoprano).

Per l’occasione, il concerto si terrà nella Chiesa di San Giorgio a Bagolino, in un momento particolarmente significativo per la comunità, alla vigilia delle celebrazioni per la Madonna di San Luca, nel centenario dell’incoronazione dell’immagine mariana e in vista delle feste quinquennali in programma dal 19 al 27 settembre. Una scelta che lega naturalmente la musica al tempo liturgico e alla vita della comunità: lo Stabat Mater, attraversando il dolore della Passione, trova infatti nel suo finale una straordinaria apertura alla speranza, con le due voci che si uniscono nell’Amen conclusivo.

Sarà dunque un concerto nel segno della musica e della spiritualità a salutare l’ottava edizione di San Rocco in Musica, eccezionalmente di domenica e in una delle chiese storiche di Bagolino.

BIGLIETTI

Biglietto singolo: €10

Ingresso gratuito per gli under 25

I biglietti sono acquistabili all’ingresso (da 30 minuti prima del concerto)

o online su: https://www.ticketsms.it/event/Pergolesi-Stabat-Mater-Il-Capolavoro-Del-Barocco-Napoletano-Su-Strumenti-Originali-Bagolino-Chiesa-Di-San-Giorgio-Bagolino-13-09-2026

Prenotazioni:

+39 350 1381 535

sanroccoinmusica.bagolino@gmail.com