Giovanni Di Cosimo, omaggio di Faleria

Sabato 12 settembre, dalle 19.30 nel centro storico a Faleria (VT)

Sabato 12 settembre, dalle ore 19.30, il centro storico di Faleria (VT), paese d’origine di Giovanni Di Cosimo, si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto per una serata dedicata alla sua memoria, a un anno dalla sua scomparsa. A rendergli omaggio sono numerosi musicisti che nel corso degli anni hanno condiviso con lui progetti, esperienze, riuniti per ricordarne la figura attraverso il linguaggio che più gli apparteneva.

L’evento, che trasforma il centro del paese in un palcoscenico a cielo aperto, propone una serata in cui la musica crea un momento di condivisione e di ricordo. Le diverse formazioni e i musicisti coinvolti riportano così in vita parte di quel percorso artistico costruito da Di Cosimo nel corso degli anni.

Diplomato al Conservatorio di Santa Cecilia di Roma, Giovanni Di Cosimo ha sviluppato un percorso artistico caratterizzato da una forte attenzione alla sperimentazione e alla contaminazione. Dal 2001 è stato ideatore, compositore e produttore del progetto Etruria Criminale Banda, con cui ha pubblicato l’omonimo album nel 2005. Ha successivamente dato vita al progetto Giovanni Di Cosimo NU, da cui è nato Giovanni Di Cosimo NU5TET nel 2011.

Dal 2013 fa parte del cast di Gazebo, curandone le musiche e contribuendo alla costruzione del progetto musicale della trasmissione. Dal 2017 prosegue la collaborazione con Diego Bianchi entrando nella formazione stabile della band live di Propaganda Live, insieme a Roberto Angelini, Fabio Rondanini, Gabriele Lazzarotti, Daniele Rossi, Daniele Tittarelli, Ramon José Caraballo Armas, Valentina Del Re e Kyung-Mi Lee.

Artista raffinato, musicista sperimentale e interprete generoso, Di Cosimo ha lasciato un segno nella scena jazz italiana attraverso un linguaggio personale, capace di accogliere e mettere in dialogo suoni e influenze differenti. La serata di Faleria diventa così un modo per ricordarlo attraverso la musica: non soltanto celebrandone la memoria, ma lasciando che siano i musicisti che ne hanno condiviso il percorso a raccontarne, ancora una volta, la presenza.