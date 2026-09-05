“BATTISTI IN… CLASSICA!”

ROBERTO FABBRI

IL 29 SETTEMBRE

ALL’AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA “ENNIO MORRICONE” DI ROMA

PRESENTA DAL VIVO

“BATTISTI IN… CLASSICA!”

IL SUO PROGETTO DISCOGRAFICO DEDICATO A LUCIO BATTISTI

PUBBLICATO E DISTRIBUITO DA SONY MUSIC ITALY

Il 29 settembre il chitarrista e compositore ROBERTO FABBRI sarà in concerto nella sala Goffredo Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” di ROMA con “BATTISTI IN… CLASSICA!”, il suo progetto discografico dedicato a LUCIO BATTISTI, pubblicato e distribuito da Sony Music Italy.

Inizio concerto ore 20.00. I biglietti sono disponibili su Ticketone.it.

Ad accompagnare Roberto Fabbri sul palco ci saranno Philotes Strings Quartet e l’Ensemble d’archi del Conservatorio Statale “Giulio Briccialdi” di Terni, diretti da Luca Proietti, autore degli arrangiamenti.

Le meravigliose canzoni di Battisti, eseguite dalla sei corde di Fabbri con la delicatezza del tocco e la sapienza del grande concertista, si arricchiscono così della dimensione orchestrale degli archi. Un accompagnamento che ne esalta la forza melodica e armonica e conferisce ai brani uno spessore e una veste tali da proiettarli in una vera e propria dimensione classica.

In scaletta saranno presenti i grandi classici del repertorio del cantautore reatino rivisitati da Roberto Fabbri in una versione per chitarra ed archi e contenuti nel suo album “I SUCCESSI DI LUCIO BATTISTI IN COVER PER CHITARRA” (Sony Music Italy), disponibile in digitale (bit.ly/46nuXnV). A questi brani si aggiungeranno per la prima volta “29 Settembre”, “La Luce dell’est” e “Acqua azzurra acqua chiara”, che saranno disponibili in digitale dal 29 settembre, in occasione dell’evento.

In apertura del concerto verrà proiettato il videoclip di “Amarsi un po’”, realizzato dalla regista Sara Ceracchi (www.youtube.com/watch?v=RI48DTyfNwg).

Ad introdurre i brani ci sarà il giornalista Fabrizio Finamore.

Il progetto dedicato a Lucio Battisti nasce dalla realizzazione del libro “LUCIO BATTISTI 14 grandi successi arrangiati per chitarra”, scritto da Fabbri ed edito da Hal Leonard Europe, che raccoglie le trascrizioni per chitarra dei brani più iconici del cantautore.

Roberto Fabbri è ordinario di chitarra classica al Conservatorio Statale di Musica Giulio Briccialdi di Terni dove insegna da oltre venti anni.

“Sono più di venti anni che insegno chitarra al Conservatorio di Terni – ci dice il maestro romano – in questi anni ho formato decine e decine di allievi, alcuni dei quali sono diventati ottimi concertisti vincendo anche prestigiosi concorsi internazionali. Per me la didattica è un aspetto fondamentale della mia attività artistica, il trasmettere la passione per la musica e per la chitarra in particolare alle nuove generazioni è una missione che mi ha sempre riempito di entusiasmo! Per questo motivo sono felice di potermi esibire in questa occasione insieme al gruppo di archi costituito da bravissimi allievi del conservatorio”.

La chitarra di Roberto Fabbri ha già dimostrato in passato, con i suoi tre cd solistici di brani originali “Beyond”, “No Words” (Egea) e “Nei Tuoi Occhi” (Sony Music Italy), di saper raccontare storie. I quattro nuovi lavori usciti per Sony Music Italy, di cui “I successi di Lucio Battisti in cover per chitarra” fa parte, insieme agli album “Guitar Pure Emotions” (composizioni originali), “Guitar Meets Movie” e “Italian & International Pop Songs on classical guitar”, sono progetti digitali dedicati ai brani più famosi del pop italiano ed internazionale e alle musiche da film più belle, oltre che ad altre composizioni inedite dell’autore. Tutti questi lavori vedono sempre la chitarra al centro della scena, questa volta arricchita dagli archi, con l’obiettivo di avvicinare il grande pubblico alla conoscenza della chitarra classica e del suo immenso potere evocativo.

Roberto Fabbri (www.robertofabbri.com) è riconosciuto a livello internazionale come uno dei maggiori esponenti della chitarra classica contemporanea. Nel 2013 firma il suo primo contratto con Sony Music Italy e nel 2023 firma il suo secondo contratto discografico con Sony Music Italy come artista in esclusiva.

Il chitarrista e compositore tiene regolarmente concerti e master nei più importanti festival chitarristici e nelle più note sale concertistiche d’Europa, Stati Uniti, Sud America, Russia ed Asia. Alla carriera concertistica ha da sempre affiancato una notevole attività editoriale. Le sue oltre 50 pubblicazioni per chitarra sono state tradotte in cinque lingue (compreso il cinese), ed hanno venduto oltre 300.000 copie.