Gli ultimi appuntamenti di Milano Cineconcerti 2026:CINECONCERTIProiezioni con accompagnamento musicale dal vivoChiesa Rossa, Via Neera 24
17 settembre, ore 19: Francesca Bertini in La Serpe di Roberto Roberti (1920)
28 settembre, ore 19: Alla Nazimova in Salomè di Charles Bryant (1923)
CONFERENZE
Casa di Quartiere Tibaldi, Via Tibaldi 41
7 settembre, ore 11
Conferenza di presentazione della Collana di Cinema Muto della Cineteca Umanitaria
a cura di Antonello Zanda, direttore della Società Umanitaria – Cineteca Sarda
14 settembre, ore 11
Il restauro musicale per il cinema muto tra preoccupazioni filologiche e strategie di mercato
a cura di Francesco Finocchiaro, docente Conservatorio G. Rossini di Pesaro
21 settembre, ore 11
La ricerca musicale archivistica delle musiche d’uso
a cura di Maurizio Corbella, docente Università degli Studi di Milano
22 settembre, ore 11
Rivoluzione digitale: archivi sonori e risorse musicali online
a cura di Pierluigi Ledda, direttore Archivi Storici Ricordi
Biblioteca Fra Cristoforo – 29 settembre ore 11
MASTERCLASS SULLA COMPOSIZIONE PER IL CINEMA MUTO
a cura di Rossella Spinosa, compositrice e pianista
Via Fra Cristoforo 6, 20142 Milano, Municipio 5