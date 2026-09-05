ConcertoMilano

CINECONCERTI

Redazione
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Gli ultimi appuntamenti di Milano Cineconcerti 2026:CINECONCERTIProiezioni con accompagnamento musicale dal vivoChiesa Rossa, Via Neera 24

17 settembre, ore 19: Francesca Bertini in La Serpe di Roberto Roberti (1920)

28 settembre, ore 19: Alla Nazimova in Salomè di Charles Bryant (1923)

 

CONFERENZE

Casa di Quartiere Tibaldi, Via Tibaldi 41

 

7 settembre, ore 11

Conferenza di presentazione della Collana di Cinema Muto della Cineteca Umanitaria

a cura di Antonello Zanda, direttore della Società Umanitaria – Cineteca Sarda

 

14 settembre, ore 11

Il restauro musicale per il cinema muto tra preoccupazioni filologiche e strategie di mercato

a cura di Francesco Finocchiaro, docente Conservatorio G. Rossini di Pesaro

 

21 settembre, ore 11

La ricerca musicale archivistica delle musiche d’uso

a cura di Maurizio Corbella, docente Università degli Studi di Milano

 

22 settembre, ore 11

Rivoluzione digitale: archivi sonori e risorse musicali online

a cura di Pierluigi Ledda, direttore Archivi Storici Ricordi

 

Biblioteca Fra Cristoforo – 29 settembre ore 11

MASTERCLASS SULLA COMPOSIZIONE PER IL CINEMA MUTO

a cura di Rossella Spinosa, compositrice e pianista

Via Fra Cristoforo 6, 20142 Milano, Municipio 5

Campo Teatrale Green days
sotto l’Angelo di Castello, La voce del tango – concerto di Hernán Genovese
Auditorium Parco della Musica, l’estate internazionale del Roma Summer Fest
Accademia di Santa Cecilia, Sir John Eliot Gardiner fra Schumann, Prokofiev, Sibelius
Teatro Carcano, Gabrio Gentilini è Johnny Castle in Dirty Dancing
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