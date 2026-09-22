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ABBA dream

Redazione
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23 ottobre ore 21.00

Teatro Politeama Pratese

Prato

via Garibaldi n. 33/35

ABBA dream

Un Viaggio Spettacolare tra le Hit degli ABBA

Preparatevi a scatenarvi sulle note degli ABBA: i23 ottobre alle ore 21.00 il Politeama Pratese in collaborazione con P.R.G.  ospiterà ABBAdream

, uno spettacolo imperdibile che vi farà rivivere le emozioni indimenticabili della band svedese più iconica di tutti i tempi.

Era il 1974 quando gli ABBA conquistarono l’Eurovision con la loro hit “Waterloo”, dando il via a una carriera stellare che li ha consacrati come leggende della musica. Cinquant’anni dopo, ABBAdream celebra la loro musica e il loro stile inconfondibile con un concerto emozionante e coinvolgente, un viaggio musicale indimenticabile.

Lo spettacolo vi trasporterà in un’esperienza musicale coinvolgente attraverso i più grandi successi degli ABBA, ripercorrendo la loro straordinaria carriera dagli esordi fino al grande successo internazionale. Dalle prime canzoni come “Ring Ring” e “People Need Love” alle hit indimenticabili come “Mamma Mia”, “Dancing Queen”, “Super Trouper” e “Take a Chance on Me”, ABBA dream vi farà rivivere le emozioni e l’energia che hanno reso gli ABBA un fenomeno globale.

ABBAdream non è solo un concerto, ma un’esperienza immersiva a 360 gradi che vi farà rivivere l’epoca d’oro degli ABBA in tutta la sua pienezza. I costumi scintillanti, le scenografie mozzafiato e le coreografie curate nei minimi dettagli rievocheranno l’atmosfera magica dei loro concerti dal vivo, mentre le proiezioni video e gli effetti speciali vi trasporteranno in un mondo fatto di musica, colori e divertimento.

Sul palco del Politeama Pratese salirà una band eccezionale, composta da musicisti talentuosi e appassionati che daranno vita alle canzoni degli ABBA con una fedeltà impeccabile e un’energia travolgente. La band è stata selezionata per la loro abilità tecnica, la loro passione per la musica degli ABBA e la loro capacità di trasmettere al pubblico l’energia e l’emozione di ogni canzone.

ABBAdream è un omaggio sentito e appassionato a un gruppo iconico che ha lasciato un segno indelebile nella storia della musica. Un’occasione unica per rivivere le emozioni immortali degli ABBA e per celebrare la loro eredità artistica che continua ad ispirare generazioni di musicisti e amanti della musica.

Non perdete l’occasione di immergervi nel mondo magico degli ABBA!

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