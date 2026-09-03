Sabato 5 e domenica 6 settembre 2026 – ore 21 Auditorium di S. Stefano al Ponte – piazza S. Stefano, 3 – Firenze ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA Direttore: GIOVAN BATTISTA VAROLI Musiche di J. Strauss, P.J. Tchaikovsky e R. Schumann

Tre pagine dell’Ottocento romantico che esaltano le possibilità dell’orchestra: il colore e il ritmo dell’Ungheria in Strauss, l’energia solare dell’Italia in Tchaikovsky e la profondità sinfonica della tradizione tedesca in Schumann.

Sabato 5 e domenica 6 settembre, all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte, si rinnova l’appuntamento con il Festival dei Concerti della Liuteria Toscana tra ‘700 e ‘900. Protagonista sarà l’Orchestra da Camera Fiorentina diretta da Giovan Battista Varoli, a lungo collaboratore di Tempo Reale, GAMO Ensemble, Coro Harmonia Cantata e Maggio Fiorentino Formazione, di cui è stato presidente e direttore musicale.

In apertura la celebre Ouverture da “Der Zigeunerbaron”, operetta che Johann Strauss compose, in gran parte, nei suoi prolungati soggiorni italiani. Al Belpaese è legato anche il “Capriccio italiano op. 45” di Pyotr Ilyich Tchaikovsky, pagina luminosa e piena di verve ispirata al carnevale romano e alle sue musiche popolari, tarantella compresa. Chiude la “Sinfonia n. 2 in do maggiore, op. 61” di Robert Schumann, frutto di anni tormentati del compositore, in cui la trama contrappuntistica e la continuità tematica creano un tessuto profondamente espressivo. Nell’occasione il primo violino Marco Lorenzini imbraccerà uno strumento realizzato nel 1974 dal liutaio Giuseppe Stefanini.

Sempre per il Festival della Liuteria Toscana, lunedì 7 settembre all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte, spazio al Trio Florenzia, ensemble d’archi che allinea Annalisa Garzia al violino, Leonardo Bartali alla viola ed Elida Pali al violoncello. In programma il “Trio per archi n. 1 D. 471” di Franz Schubert e il “Divertimento K 563” di Wolfgang Amadeus Mozart. Leonardo Bartali suonerà una preziosa viola Luciano Sderci del 1973.

Il Festival dei Concerti della Liuteria Toscana tra ‘700 e ‘900 è organizzato dall’Orchestra da Camera Fiorentina in collaborazione con Ministero della Cultura, con il sostegno di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, Fondazione CR Firenze, Unicoop Firenze, Intesa Sanpaolo e Toscana Aeroporti. Media partner Rai Radio 3 Classica.

Inizio concerti ore 21 salvo diversa indicazione. Biglietti da 10 a 20 euro. È consigliato l’acquisto in prevendita, online su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/ punti-vendita). Programma completo sul sito www.orchestrafiorentina.it. Per informazioni e prenotazioni si può contattare la segreteria dell’Orchestra, tel. 055.783374 – 333 7883225. Segui il Festival dei Concerti della Liuteria Toscana tra ‘700 e ‘900 sui canali social dell’Orchestra da Camera Fiorentina.



Programma concerto

J. Brahms – Sinfonia n. 1 in do minore op. 68

P.I. Čajkovskij – Concerto per pianoforte n. 1