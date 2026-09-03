Domenica 6 settembre ore 19.00

DANDELION. Rassegna diffusa per concerti sostenibili

Scin ca scin | Teatro Ariel – Torricella Sicura (TE)

Domenica 6 settembre ore 19.00

Abruzzo, 2026. Torna per la sua seconda edizione DANDELION – Rassegna diffusa per

concerti sostenibili, il progetto che unisce musica da camera e sostenibilità ambientale,

portando l’esperienza del concerto fuori dagli spazi tradizionali e dentro alcuni dei luoghi

meno conosciuti dell’entroterra abruzzese.

L’ultimo appuntamento è previsto per domenica 6 settembre alle ore 19.30 a Torricella

Sicura, in provincia di Teramo, presso il suggestivo Teatro Ariel – Spazio Scenico della

Laga. Il programma prevede un incontro pre-concerto di meditazione guidata insieme a

Alessandra Cocchi alle ore 19. Successivamente, alle 19.30, si esibiranno i musicisti

Alfonsomaria Bentivoglio e Alessandro Gizzi di Bottega Sonora Ensemble.

Il programma musicale parte da una meditazione proprio perché affronterà la dimensione

dove la ricerca incontra l’esecuzione musicale, cioè un ricchissimo e affascinate repertorio

pensato per percussioni dove il corpo dell’interprete fa suonare sabbia, terra, strumenti

inusuali ma che avvicinano al rapporto con la natura. Dall’ispirazione ambientalista di

Frederic Rzewski fino alla coreografica azione intitolata ‘Plato’s Cave’ di Casey Cangelosi,

saranno eseguite pagine anche di Daan Wilms e Gene Koshinski. Obiettivo dell’intero

concerto è proprio restituire dignità alla dimensione performativa del corpo anche nella

musica.

Per prendere parte all’appuntamento è fortemente consigliata la prenotazione tramite il

modulo online: https://forms.gle/xWw67ziEmZM36F7G7

Nata dal desiderio di creare nuove forme di incontro tra arte, paesaggio e comunità, la

rassegna Dandelion ha proposto per il secondo anno un modello di fruizione musicale

immersivo e rispettoso dell’ambiente. I concerti si sono svolti già in tre borghi immersi nella

natura, uno per ogni provincia abruzzese. Come il tarassaco da cui prende il nome,

DANDELION diffonde i propri “semi” sul territorio, creando occasioni di ascolto, scoperta e

condivisione.

DANDELION è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura e del Teatro Ariel –

Spazio Scenico della Laga.

Un invito a rallentare, ad ascoltare e a lasciarsi sorprendere dalla bellezza del paesaggio e

della musica, insieme.

Illustrazione ufficiale realizzata dall’artista Luca Di Sabatino.

Biografie

Identità Musicali ETS nasce a dicembre 2021 dall’idea di riunire giovani musicisti del

territorio abruzzese e diffondere l’idea di una “classica quotidiana”. L’Associazione

rappresenta la volontà di rafforzare il legame con la propria regione, creando opportunità di

lavoro in ambito artistico. I progetti mettono al centro il pubblico e propongono forme di

concerto innovative, basate su storytelling, sperimentazione e condivisione. Giunta al quarto

anno di attività, Identità Musicali ha già conseguito risultati significativi. Da giugno 2025

l’Associazione è risultata ammessa al Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo del

Ministero della Cultura, diventando il primo e unico complesso strumentale giovanile

abruzzese sostenuto dal fondo.

Bottega Sonora Ensemble è un collettivo costituito da giovani musicisti, interpreti e

compositori, che si pone come principali obiettivi la divulgazione e la sensibilizzazione

riguardo alla musica contemporanea attraverso attività concertistica, registrazioni

audio/video e promozione sui social media. Il progetto mira ad instaurare un clima di

confronto, che favorisca delle opportunità di arricchimento artistico mediante continui stimoli

e, in ultimo, che presenti dei riscontri effettivi nel campo della musica d’arte di nuova realizzazione