“Fotografia Calabria festival award 2026” al via

Sono state aperte le candidature alla quinta edizione del premio dedicato alla fotografia contemporanea. Candidature entro il 15 novembre

Sono aperte le candidature alla quinta edizione di Fotografia Calabria Festival Award, il premio dedicato alla fotografia contemporanea promosso dall’Associazione culturale Pensiero Paesaggio. Rivolto a fotografi e fotografe maggiorenni senza alcuna restrizione, il concorso mette in palio un premio di 2.000 euro e una pubblicazione retribuita del valore di 1.000 euro su Internazionale.

Nato come costola di Fotografia Calabria Festival, FCF Award è cresciuto negli anni fino a diventare un progetto capace di sostenere concretamente la ricerca fotografica, offrendo agli autori selezionati non soltanto un riconoscimento economico, ma anche occasioni di pubblicazione, esposizione e promozione nel tempo.

Per la prima volta, nel 2026 il concorso sceglie di non proporre un tema, lasciando piena libertà alla ricerca e allo sguardo degli autori e delle autrici. La selezione non privilegerà necessariamente lavori inediti né inseguirà l’originalità a tutti i costi, ma guarderà alla solidità progettuale, alla coerenza narrativa e alla presenza di una visione autoriale chiara e riconoscibile. Ogni partecipante potrà candidare un solo lavoro, composto da un minimo di 10 e un massimo di 25 immagini, realizzate in digitale oppure in analogico.

A valutare i lavori sarà una giuria composta da importanti professionisti del settore: Rosy Santella, photo editor di Internazionale e curatrice della sezione Portfolio della rivista; Laura Tota, curatrice indipendente, exhibition manager e direttrice artistica di Liquida Photofestival; Laura Davì, photo editor indipendente e giornalista professionista; Jean-Marie Donat, artista, iconografo della fotografia, editore e collezionista; Denis Curti, direttore artistico di Deloitte Photo Grant, de Le Stanze della Fotografia di Venezia e del Festival di Fotografia di Capri; Anna Catalano, direttrice artistica e di produzione di Fotografia Calabria Festival, curatrice indipendente, fondatrice e presidente dell’Associazione culturale Pensiero Paesaggio.

FCF Award 2026 assegnerà un premio in denaro di 2.000 euro e una pubblicazione retribuita, del valore di 1.000 euro, di un progetto su Internazionale. I due riconoscimenti potranno essere attribuiti allo stesso autore o autrice oppure a due partecipanti differenti.

Il progetto premiato avrà inoltre la possibilità di essere presentato attraverso un’esposizione nell’ambito di una delle prossime edizioni di Fotografia Calabria Festival e/o degli eventi a esso collegati. Per i dodici mesi successivi alla proclamazione, il Festival accompagnerà il vincitore o la vincitrice attraverso i propri canali di comunicazione, promuovendo il progetto selezionato e dando spazio anche alle eventuali pubblicazioni e attività future. Per partecipare sarà necessario presentare il titolo del progetto, un portfolio composto da 10 a 25 immagini, un testo di presentazione e una breve biografia dell’autore o dell’autrice. La quota di iscrizione è di 35 euro.

I lavori potranno essere inviati dal 7 Settembre 2026 fino alle ore 23.59 italiane del 15 novembre 2026. Tutte le informazioni e le modalità di partecipazione sono disponibili alla pagina online www.fotografiacalabriafestival.it/ita/premio2026.

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