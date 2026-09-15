Vincitore di tre Tony Awards, URINETOWN è una delle commedie musicali più originali e provocatorie degli ultimi decenni. Ambientato in un futuro distopico segnato dalla scarsità d’acqua, immagina una società in cui persino l’accesso ai servizi igienici è sottoposto a rigide regole e al controllo di una potente azienda privata. Quando il giovane Bobby Strong decide di sfidare questo sistema, prende forma una ribellione destinata a mettere in discussione potere, giustizia e responsabilità collettiva.