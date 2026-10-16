Crea – Migramenti, apre “Spleen records”

Domani sera in scena a Badolato (Catanzaro) una nuova produzione della compagnia "Teatro del Carro. Replica il giorno successivo al Tip Teatro di Lamezia Terme

Centro di Residenza Artistica della Calabria “C.Re.A” polo “MigraMenti”, sabato 17 ottobre “Spleen records” apre la rassegna SPAc 2026/2027

Dopo l’intensa quattro giorni che all’inizio del mese ha portato in scena alcuni degli spettacoli nati col sostegno delle Residenze della Calabria, e che ha visto confrontarsi su temi e necessità comuni una rappresentanza di Residenze del Sud Italia, riunite per la prima volta nella nostra regione, il Centro di Residenza Artistica della Calabria “C.Re.A” polo “MigraMenti”, sostenuto da MiC (FNSV), Regione Calabria / Cultura (PAC 14/20), e con il patrocinio del Comune di Badolato, è pronto a partire con la nuova edizione della rassegna multidisciplinare SPAc che ospiterà al Teatro Comunale di Badolato, fino a maggio 2027, alcune opere della scena contemporanea che difficilmente, in quanto tali, vengono circuitare nei teatri del territorio calabrese e non solo. Ai nastri di partenza la Compagnia Teatro del Carro ha pensato di giocarsi, in apertura di cartellone, una sua nuova produzione teatrale: “Spleen records” scritto e diretto da Carlo Galiero con Martina Glenda e Carlo Sella andrà in scena il 17 ottobre, con inizio alle ore 21:15. Lo spettacolo sarà in replica anche al Tip Teatro di Lamezia Terme il giorno successivo alle 18:00.

Ambientato nella Berlino degli anni ’70, Spleen records ha come protagonisti Bert e Olga, due bambini quando la costruzione del muro li separa. Amici per la pelle e compagni di banco, da un giorno all’altro non si vedono più, non frequentano più la stessa scuola, appartengono a due nazioni e due mondi radicalmente opposti. Ma la forza del loro amore è più forte di qualsiasi muro. Riescono a escogitare un modo per comunicare, affidando le loro lettere a dei palloncini che sorvolano il confine: per tutti gli anni della loro infanzia e della loro adolescenza mantengono il loro legame, pur senza vedersi mai. Fino a quando, ormai grandi, Bert decide di provare a scappare, e a raggiungere Olga dall’altra parte. La notte della fuga, però, qualcosa va storto, e Bert viene catturato dal KGB… Uno spettacolo giocato sul sottile filo del metateatro, dove le azioni sceniche non spiegano trame, non contengono insegnamenti, non alimentano alcuna speranza, ma cercano di esprimere riflessioni più intime sulla società, e di far emergere le lacerazioni dei rapporti interpersonali di donne e uomini dei nostri giorni.

La rassegna proseguirà poi domenica 25, quando alle ore 18:30 andrà in scena la storica Compagnia Krypton con “La patente. U picciu” di Luigi Pirandello, con Fulvio Cauteruccio, Massimo Bevilacqua, Flavia Pezzo.

A novembre sono in cartellone due spettacoli: sabato 14 alle 21:15 ci sarà il teatro danza del Collettivo Effe con “I’ve loss of attention”, con la performer Noemi Piva, testi e regia di Giulia Odetto; venerdì 27 alle 21:15 ci sarà la restituzione pubblica della residenza di Anita Pomario dal titolo “Trapassato futuro”.

Dedicati alla danza gli appuntamenti di dicembre di questa prima parte di rassegna: martedì 8 alle 19:15 grande ospite sarà il Centro di Rilevante Interesse per la Danza Virgilio Sieni / Cango, che presenterà il suo nuovo solo coreografico dal titolo “Ma a che serve la luce?” da “Le ceneri di Gramsci” di Pier Paolo Pasolini, danzato dallo stesso Virgilio Sieni, che ne ha curato anche spazio e luci; domenica 20 alle ore 18:30 sarà il turno della Compagnia XE con “Il cuore è l’uccelliera”, studio coreografico di e con Irene Lombardi, dramaturg è Veronica Negrini.

Di fianco all’attività spettacolistica, MigraMenti riprenderà anche quest’anno un’iniziativa che lo scorso anno ha ottenuto notevole successo: parliamo dell’attività laboratoriale permanente “Pratica. Scuola di formazione teatrale” che si terrà tutti i martedì e giovedì, dal 20 ottobre, fino al 27 maggio. Sono previste due sessioni: la prima per adolescenti dai 14 ai 19 anni, dalle ore 17:00 fino alle 19:00, e quella per adulti dai 20 anni in su, dalle ore 19.00 alle ore 21.00.

A coronare il già ricco programma è il workshop “Voce come partitura del gesto. Gesto come partitura della voce”, condotto da Virgilio Sieni che si terrà il lunedì 7 dicembre dalle 17:00 alle 20:00 e martedì 8 dicembre dalle 10:30 alle 13:30.

La seconda parte di SPAc, quella da gennaio a maggio 2027, sarà resa nota nelle prossime settimane.

BIGLIETTI – Prezzi Speciali per i 40 anni del Teatro del Carro

INTERO € 4,00

UNDER 19 € 3,00

ADULTO + BAMBINA/O Under 13 € 5,00

RESTITUZIONI PUBBLICHE DI RESIDENZA € 1,00

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Compagnia Teatro del Carro

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