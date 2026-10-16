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I prossimi appuntamenti di Alessio Cacciamani, Verdi, Puccini, Donizetti e Mozart in Italia, Spagna e Francia

Redazione Roma
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Gli impegni nei prossimi mesi del basso italiano

Una stagione ricca di appuntamenti attende il basso Alessio Cacciamani, che nei prossimi mesi sarà impegnato in importanti teatri europei con un repertorio che attraversa alcuni dei grandi titoli dell’opera, da Mozart a Verdi, da Donizetti a Puccini.

Dopo il debutto al Festival Verdi di Parma, dove ha interpretato Alvaro nell’opera inaugurale Alzira – con l’ultima recita in programma venerdì 17 ottobre – Cacciamani sarà subito al Teatro Petruzzelli di Bari per un altro titolo verdiano, Il trovatore, nel ruolo di Ferrando, con recite il 18, 20, 21, 23, 25 e 27 ottobre.

A dicembre sarà al Teatro de la Maestranza di Siviglia per La bohème di Puccini, dove interpreterà Colline il 4, 8, 10 e 12 dicembre.

Nel febbraio 2027 Cacciamani sarà Raimondo in Lucia di Lammermoor di Donizetti, in forma di concerto, con l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine diretta da Ana-María Patiño e con Nadine Sierra nel ruolo del titolo. Due gli appuntamenti in Francia: il 19 febbraio all’Opéra National de Bordeaux e il 21 febbraio alla Philharmonie de Paris.

In primavera, il basso tornerà al repertorio mozartiano nel ruolo di Sarastro in Die Zauberflöte, in programma al Teatro Lirico di Cagliari il 9, 11, 14 e 16 aprile 2027. A tredici anni dalla sua ultima presenza nel teatro sardo, Cacciamani prenderà parte all’allestimento della Komische Oper di Berlino firmato da Suzanne Andrade e Barrie Kosky.

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