International Jazz Day Roma 2026, Jazz Campus Orchestra diretta da Massimo Nunzi e special guests

Giovedì 30 aprile Teatro Studio Gianni Borgna ore 20.00

INTERNATIONAL JAZZ DAY ROMA 2026

Jazz Campus Orchestra diretta da Massimo Nunzi special guests

Ava Alami, Fabrizio Bosso, Giorgio Cuscito, Rosario Giuliani, Gegè Munari, Nick The Nightfly, Oona Rea, Arabella Rustico

Giovedì 30 aprile Teatro Studio Gianni Borgna ore 20.00

Nel corso della serata verranno consegnati i seguenti premi:

Premio Adriano Mazzoletti alla Divulgazione a Nick The Nightfly

Consegna il premio: Luca Barbarossa

Premio Luigi Berlinguer alla Didattica al M° Antonio Solimene (Saint Louis College of Music – Roma)

Premio Luigi Berlinguer alla Didattica in memoria di Franco Caroni ritira il premio Marcella Caliani

Consegnano i premi: Annalisa Spadolini, Associazione il Jazz Va a Scuola

Premio Franco Fayenz la via Femminile al Jazz ad Arabella Rustico

Consegna il premio: Claudia Fayenz e Fondazione Una Nessuna Centomila

Il prossimo 30 aprile 2026, Fondazione Musica per Roma e l’Associazione Nazionale Il Jazz va a Scuola, accreditata MIM Piano delle Arti, in collaborazione con il Comitato nazionale per l’Apprendimento Pratico della Musica per tutti gli studenti, con la direzione artistica di GeGè Telesforo e Paolo Fresu, organizzano una nuova edizione di International Jazz Day Roma.

La giornata è dedicata alla Musica Jazz, indetta dall’UNESCO, che nel 2011 ha riconosciuto il Jazz patrimonio immateriale dell’umanità per il suo ruolo diplomatico e la sua capacità di unire le persone in ogni angolo del mondo.

Per l’edizione 2026 i giovani e le giovani saranno protagonisti, rafforzando la vocazione dell’Associazione a essere punto di riferimento nazionale per la didattica del jazz e dell’improvvisazione.

Main artist di quest’anno sarà la Jazz Campus Orchestra, progetto didattico di Fondazione Musica per Roma, diretta dal maestro Massimo Nunzi, in residenza presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone e la Casa del Jazz di Roma. Nata con l’obiettivo di sviluppare nei bambini e nei ragazzi (8-18 anni) l’interesse verso il linguaggio jazzistico, l’orchestra – articolata negli organici Pool Big Lab e Combo – si riunisce tutti i sabati e lavora a un repertorio originale che unisce standard della tradizione e brani appositamente arrangiati dal maestro Massimo Nunzi.

In occasione di questa edizione, la Jazz Campus Orchestra proporrà un repertorio creato ad hoc e si esibirà in due set: una matinée dedicata alle scuole e un concerto serale insieme a ospiti di rilievo della scena jazz romana. Tra i big saranno presenti: Ava Alami, Fabrizio Bosso, Giorgio Cuscito, Rosario Giuliani, Gegè Munari, Nick The Nightfly, Oona Rea, Arabella Rustico.

Nel corso della manifestazione saranno inoltre conferiti numerosi premi dedicati alla didattica, alla divulgazione musicale e a figure femminili di spicco che hanno contribuito in modo significativo alla crescita e alla diffusione del jazz.

La serata sarà condotta dalla giovane influencer e divulgatrice musicale Martina Di Florio, a testimonianza della volontà di affidare sempre più spazio e responsabilità alle nuove generazioni.

International Jazz Day Roma 2026 è un evento organizzato da IJVAS in collaborazione con MIM – Ministero dell’Istruzione e del Merito, Fondazione Musica per Roma, grazie al contributo di SIAE, il patrocinio UNESCO e il sostegno di Arci Bologna e Pannonica. In collaborazione con Fondazione Una Nessuna Centomila e Groove Master Edition.

Si ringrazia l’Associazione maestri mosaicisti Dis-ORDINE di Ravenna per la realizzazione dei premi.

Maggiori informazioni sull’evento: https://www.auditorium.com/it/event/international-jazz-day-roma-2026/

Contatti Associazione Il Jazz va a Scuola iljazzvascuola@gmail.com +39 352 073 6504