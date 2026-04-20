Centrale Preneste Teatro, NO CAGE – Senza gabbie

Domenica 26 aprile 2026 alle 16.30
Domenica 26 aprile 2026 alle 16.30
Centrale Preneste Teatro
Via Alberto da Giussano, 58 – Roma
Ruotalibera Teatro
presenta
NO CAGE – Senza gabbie
Fiabe, musica e racconti di animali liberi
con Valentina Greco, Tommaso Lombardo, Gabriele Traversa
e Alessandro Garramone alla chitarra
Per la rassegna Infanzie in gioco 2025/2026 a Centrale Preneste Teatro (Via Alberto da Giussano, 58) domenica 26 aprile alle ore 16.30 va in scena “NO CAGE- Senza gabbie” Fiabe, musica e racconti di animali liberi della Compagnia Ruotalibera Teatro.
Il reading teatrale con musica dal vivo è con Valentina Greco, Tommaso Lombardo, Gabriele Traversa e Alessandro Garramone alla chitarra.
Si tratta di uno spettacolo-concerto con protagonisti gli animali e le loro emozioni, le loro paure, le loro astuzie. Animali non antropomorfizzati, ma a cui è restituita la facoltà di esseri intelligenti e senzienti, che provano emozioni, che hanno diritti e vanno tutelati e rispettati.
Adatto dai 3 ai 10 anni.
Il costo del biglietto è di 7 euro. Acquisto esclusivamente on-line su www.centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi o in biglietteria il giorno dello spettacolo dalle ore 16.00 previa disponibilità dei posti.
Ruotalibera Teatro
NO CAGE – Senza gabbie. Fiabe, musica e racconti di Animali Liberi
Testo: Gabriele Traversa
Con Valentina Greco, Tommaso Lombardo, Gabriele Traversa e Alessandro Garramone alla chitarra
Regia: Tiziana Lucattini
Domenica 26 aprile 2026 alle 16.30
Centrale Preneste Teatro Via Alberto da Giussano, 58 – Roma (Pigneto/Malatesta)
Biglietto unico: 7.00 €
Acquisto esclusivamente on-line su www.centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi o in biglietteria il giorno dello spettacolo dalle ore 16.00 previa disponibilità dei posti.
Informazioni: 0627801063 lun/ven 10.00–17.00
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