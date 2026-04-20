IUC, Gidon Kremer in TRIO

Il 21 aprile alle ore 20.30 in Aula Magna della Sapienza di Roma

Spicca tra le star internazionali di questa 81° stagione dell’Istituzione Universitaria dei Concerti martedì 21 aprile alle 20.30 in Aula Magna la presenza di Gidon Kremer, violinista lettone riconosciuto come uno dei più grandi musicisti del nostro tempo, con il suo GGG Trio con Giedrė Dirvanauskaitė al violoncello e Georgijs Osokins al pianoforte. In programma una composizione iconica come il Trio “L’Arciduca” di Beethoven, Für Alina per pianoforte solo di Arvo Pärt, sempre di Pärt il brano Lamentate: Fragile e conciliante, nella trascrizione per pianoforte solo di Georgijs Osokins e, con il soprano Anna-Lena Elbert, Sette Romanze su poesie di Aleksandr Blok per soprano e strumenti op. 127 di Šostakovič.

Gidon Kremer si è affermato a livello mondiale come uno degli artisti più originali e coinvolgenti della sua generazione. Il suo repertorio abbraccia sia i grandi capolavori della tradizione classica sia la musica dei principali compositori del XX e XXI secolo.

Kremer è un instancabile promotore delle opere di compositori contemporanei e ha presentato in prima esecuzione numerose importanti composizioni, molte delle quali a lui dedicate. Il suo nome è strettamente legato a quello di compositori quali Alfred Schnittke, Arvo Pärt, Giya Kancheli, Sofia Gubaidulina, Valentin Silvestrov, Luigi Nono, Edison Denisov, Georgs Pelēcis, Pēteris Vasks, Leonid Desyatnikov, Victor Kissine, Kaija Saariaho, John Adams, Michael Nyman, Philip Glass e Astor Piazzolla, le cui opere interpreta con uno stile che rispetta la tradizione ma resta pienamente sensibile alla loro freschezza e originalità. Si può affermare che nessun altro solista di pari statura internazionale abbia fatto di più per promuovere la musica contemporanea.

Gidon Kremer ha al suo attivo oltre 200 registrazioni, molte delle quali hanno ricevuto prestigiosi premi e riconoscimenti internazionali. Tra le numerose onorificenze figurano il Premio Ernst von Siemens, il Bundesverdienstkreuz, il Triumph Prize (Mosca), il Premio UNESCO e il Premio Una Vita nella Musica – Artur Rubinstein (Venezia). Nel 2016 ha ricevuto il Praemium Imperiale, diffusamente considerato il “Nobel della musica”, e poi il premio tedesco Pour le Mérite per le Scienze e le Arti, il Beethoven Bonn Prize (2023) e, nel 2025, il Lifetime Achievement Award degli International Classical Music Awards.

Nel 1997 ha fondato l’orchestra da camera Kremerata Baltica con l’obiettivo di sostenere e promuovere giovani musicisti provenienti dai Paesi baltici. L’ensemble svolge un’intensa attività concertistica internazionale e ha inciso oltre quaranta album per etichette quali Nonesuch, Deutsche Grammophon, ECM, Sony ed EMI, vincendo anche un Grammy Award per l’album After Mozart. Va inoltre sottolineato l’impegno di Gidon Kremer nella riscoperta del compositore Mieczysław Weinberg, alla cui musica negli ultimi quindici anni si è dedicato con particolare passione, realizzando nove album pubblicati da diverse etichette discografiche, tra cui Deutsche Grammophon, Accentus Music ed ECM.

Giedrė Dirvanauskaitė, in trio con il pianista Georgijs Osokins e Gidon Kremer, suona musica da camera da molti anni e ha effettuato numerose registrazioni: per Accentus Beethoven Triple concerto e Chopin trio, per Deutsche Grammophon Weinberg trio con Yulianna Avdeeva (pianoforte), per ECM i trii di Tchaikovsky e Kissine con Khatia Buniatishvili premiato con il German Critics Award, e la musica da camera Weinberg che ha ricevuto una nomination ai Grammy Award.

Nel 2015 Dirvanauskaitė è stata in tournée insieme a Kremer e Daniil Trifonov con cui ha registrato i trii di Rachmaninov nell’album ‘Preghiera’ pubblicato da Deutsche Grammophon. Sempre in trio si è esibita anche con Evgeny Kissin e Martha Argerich.

Negli ultimi anni Giedrė Dirvanauskaitė e Kremer hanno eseguito in prima assoluta il Doppio concerto per violino, violoncello e orchestra di Glass in diversi Paesi come Giappone, Corea, Spagna, Russia e in Francia con l’Orchestre Philharmonique de Radio France.

Dirvanauskaitė ha suonato musica da camera anche con Valery Afanassiev, Mate Bekavac, Efim Bronfman, Sa Chen, Seong-Jin Cho, Lucas Debargue, Oleg Maisenberg, Yuri Bashmet, Heinz Holliger, Michail Pletnev, Michel Portal, Andrius Zlabys.

Come membro dell’orchestra da camera Kremerata Baltica – dall’inizio nel 1997 e come primo violoncello dal 2008 – ha registrato più di 30 album. Suona un violoncello costruito da Matteo Goffriller nel 1710.

Nel 2025 Georgijs Osokins diventa il primo pianista dei Paesi baltici a firmare un contratto discografico esclusivo con Deutsche Grammophon. Il suo disco d’esordio For Arvo, dedicato ad Arvo Pärt e pubblicato in occasione del novantesimo compleanno del compositore, ha attirato l’attenzione internazionale per il suo originale concept artistico e per le trascrizioni per pianoforte solo firmate dallo stesso Osokins, tra cui l’iconica Fratres, per la quale Pärt gli ha concesso l’autorizzazione esclusiva alla registrazione e all’esecuzione. L’album comprende inoltre Hymn to a Great City per due pianoforti con Martha Argerich: la prima volta nella carriera della pianista argentina che incide un’opera di Pärt.

La capacità di Georgijs di dare nuova luce al repertorio più noto con una visione del tutto personale ha attirato l’attenzione della critica internazionale. Dopo averlo ascoltato nel Secondo Concerto di Chopin con l’Orchestre Philharmonique de Monte Carlo diretta da Mirga Gražinytė-Tyla, il critico francese André Peyregne ha scritto: “State per ascoltare il Secondo Concerto di Chopin per la centesima volta e improvvisamente appare un pianista che vi racconta una storia nuova, che intreccia il suo discorso con tocchi originali, accenti inediti, rivelando un fraseggio originale e impiegando articolazioni uniche, esaltando così il significato profondo dell’opera. Tutto questo arriva direttamente al cuore”.

Osokins si era messo in luce a 19 anni al XVII Concorso Internazionale Pianistico Chopin, dove le sue interpretazioni sono state definite «rivoluzionarie» ed «eccezionali e imprevedibili». Poco dopo ha debuttato in importanti sale e festival internazionali, tra cui Elbphilharmonie di Amburgo, Konzerthaus di Berlino, Klavier-Festival Ruhr, Laeiszhalle di Amburgo, Gstaad Menuhin Music Festival e Pierre-Boulez Saal di Berlino. In duo e in trio con Gidon Kremer si è esibito al Festival di Salisburgo, alla Salle Gaveau di Parigi, alla Wigmore Hall di Londra, allo Shanghai Music Festival e alla Carnegie Hall di New York.

Tra i momenti salienti della stagione figurano le esecuzioni del Secondo Concerto di Chopin con l’Orchestre de la Suisse Romande diretta da Mirga Gražinytė-Tyla a Ginevra, Losanna e Lucerna. Le prime registrazioni di Osokins sono state pubblicate da Piano Classics con monografie dedicate a Chopin e Rachmaninoff, mentre per Accentus ha inciso, con Gidon Kremer e Giedrė Dirvanauskaitė, il Trio di Chopin e il Triplo Concerto di Beethoven, nominato agli International Classical Music Awards 2020 e all’Opus Klassik 2021. Si esibisce su uno sgabello da pianoforte realizzato appositamente per lui da Fazioli.

Il soprano monacense Anna-Lena Elbert è una delle interpreti più richieste della sua generazione, con un repertorio che spazia dal Rinascimento alla musica contemporanea. Si è esibita con importanti orchestre quali la Münchner Symphoniker, la Konzerthausorchester Berlin, i Berliner Barock Solisten e la Budapest Festival Orchestra.

Particolarmente impegnata nella musica contemporanea, collabora con compositori come Konstantia Gourzi, Jan Müller-Wieland e Gordon Kampe. Nel 2020 ha debuttato alla Bayerische Staatsoper nel ruolo di Lena nella prima mondiale dell’opera per bambini Spring doch! di Kampe e nel 2022 al Festival di Salisburgo nella prima assoluta di WUT. Con Mysteries of the Macabre di György Ligeti ha debuttato sotto la direzione di Iván Fischer al Beethovenfest Bonn, al Musikfest Bremen, al Konzerthaus di Berlino e ai BBC Proms.

Nel 2024 ha presentato in prima esecuzione Mein Fleisch di Gordon Kampe alla Kölner Philharmonie e alla Philharmonie Essen con la WDR Symphony Orchestra diretta da Brad Lubman. Nello stesso anno ha debuttato nel ruolo di Zerbinetta nell’Ariadne auf Naxos di Richard Strauss al Festival dei Due Mondi di Spoleto, al Müpa Budapest e a Vicenza con la Budapest Festival Orchestra diretta da Iván Fischer.

Anna-Lena Elbert coltiva inoltre una particolare affinità con la musica barocca. Interprete apprezzata del repertorio di Bach e Händel, si è esibita al Bachfest Leipzig, al Bachfest Schaffhausen e alla Händelhaus Halle. Nel 2024 ha interpretato la Passione secondo Matteo di Bach con Iván Fischer e la Budapest Festival Orchestra al Concertgebouw di Amsterdam, a Bruges e al Müpa Budapest. Collabora inoltre con Johanna Soller alla registrazione integrale delle cantate di Johann Ludwig Bach.

Tra i prossimi impegni della stagione 2025/26 figurano il debutto con la Kammerakademie Potsdam nel ruolo di Osira nell’opera Zanaida di J. C. Bach alla Potsdamer Winteroper, sotto la direzione di Johanna Soller, e l’Oratorio di Natale di J. S. Bach alla Kölner Philharmonie con la Gürzenich-Orchester e il Bach-Verein Köln diretti da Jonathan Cohen.

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