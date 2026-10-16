Teatro Vittoria, Happy Birthday – Stelle terrestri

Dal 16 al 18 ottobre 2026

Dal 16 al 18 ottobre 2026 il Teatro Vittoria di Roma ospita Happy Birthday – Stelle Terrestri diAnna Zago con la regia di Nicoletta Robello con Manuela Massimi, Anna Zago, Lia Zinno

Cosa sarebbe accaduto se la storia avesse preso un’altra direzione? Se Jackie avesse chiesto scusa a Maria Callas, o Marilyn Monroe avesse abbracciato Jacqueline Kennedy Onassis con un sorriso? Happy Birth + Day – Stelle terrestri parte proprio da questi interrogativi impossibili, aprendo un varco teatrale dove il non detto prende forma e ciò che abbiamo sempre immaginato trova finalmente voce.

La storia segue Mery, Lee e Marja: tre donne contemporanee che si ritrovano dopo molti anni e, raccontandosi, scoprono inattese risonanze con le vite delle tre icone del Novecento – Callas, Monroe e Kennedy. Non imitazioni né biografie, ma riflessi: attraverso di loro emergono le ombre delle donne dietro il mito, oltre la patina dell’immagine pubblica.

Happy Birth+Day | Stelle terrestri è un racconto che parla alle donne, ma anche agli uomini, invitando a sospendere il giudizio e ad attraversare un universo narrativo fragile e potentissimo, fatto di crepe, domande, desideri e silenzi.

Scena dopo scena, quasi come su un set cinematografico, prende forma un mondo possibile in cui riconoscere un frammento di sé e del proprio diritto a brillare. Perché questo spettacolo appartiene a tutte e tutti: siamo stelle terrestri, e abbiamo sempre il diritto di esserlo.