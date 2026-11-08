Ernesto Petti è Valentin nel Faust della Scala

Stasera in streaming gratuito

Lo scorso 24 ottobre Ernesto Petti ha debuttato nel ruolo di Valentin nella nuova produzione del Faust di Gounod al Teatro alla Scala, con la regia di Johannes Erath e Daniele Rustioni sul podio. Il debutto ha raccolto apprezzamenti dalla critica, che ha evidenziato tanto le qualità vocali quanto l’intensità interpretativa del baritono. Tra gli altri, Bachtrack ha definito la sua prova «ammirevole», sottolineando la forza drammatica e l’emozione della scena della morte. Per la rivista spagnola Scherzo, Petti è stato un Valentin «di grande solidità», mentre Connessi all’Opera ne ha apprezzato «la bella voce baritonale, non priva di risvolti sensualeggianti». Studi Cattolici ha infine descritto la sua interpretazione come «leonina» nel coro delle spade e «straziante» nella scena della morte.

L’ultima recita del Faust sarà trasmessa stasera 8 novembre alle 19.30 su LaScalaTv, dove resterà disponibile gratuitamente fino al 15 novembre.