Giuseppina Bridelli è Giunone nella Calisto alla Staatsoper Berlin

Dall' 8 al 21 novembre

“La Giunone di Giuseppina Bridelli conferisce a questa rappresentazione una forza del tutto diversa. La sua voce ha un timbro scuro e una notevole corposità, ma ciò che colpisce maggiormente è il tono tagliente che lei le imprime. La sua furia va ben oltre la gelosia: la fermezza del canto e il mordente dell’attacco fanno sì che la rabbia di Giunone appaia meno come quella di una donna ferita e più come quella di chi vuole punire. Sembra animata dalla necessità di ristabilire un ordine infranto e, una volta che quell’ordine viene turbato, qualcuno deve pagare, indipendentemente dal fatto che sia stato lui a causare il danno“.

(Seen and Heard International)

Dopo il debutto come Giunone nella Calisto di Cavalli – nello spettacolo firmato da Stefan Herheim e diretto da Christina Pluhar alla guida dell’ensemble L’Arpeggiata – Giuseppina Bridelli torna a vestire i panni della sposa tradita di Giove. La produzione, già presentata pochi mesi fa al MusikTheater an der Wien, approda ora alla Staatsoper Berlin, segnando anche il debutto di Giuseppina su questo prestigioso palcoscenico.

Le recite sono in programma l’8, 13, 15, 18 e 21 novembre, con la prima già sold out.