IUC, Alexandra Dovgan debutta a Roma

Martedì 27 ottobre 2026 ore 20.30 | Aula Magna Sapienza Università di Roma

Tra i protagonisti del pianoforte, che brillano nella programmazione dell’Istituzione Universitaria dei Concerti la giovanissima, ma già internazionalmente affermata Alexandra Dovgan, vincitrice a soli dieci anni del “Grand Piano Competition”. Acclamata per il virtuosismo cristallino, Alexandra, al suo debutto romano, il 27 ottobre alle 20.30 in Aula Magna, si misura con un programma rara intensità che intreccia Bach, Schubert e Chopin.

Nonostante la giovane età, Alexandra Dovgan ha già ottenuto grandi successi nelle più prestigiose sale da concerto del mondo, tra cui la Carnegie Hall di New York, la Philharmonie e la Konzerthaus di Berlino, il Teatro Colón di Buenos Aires, il Théâtre des Champs-Élysées di Parigi, il Musikverein e la Konzerthaus di Vienna, la Tonhalle di Zurigo, il Palau de la Música di Barcellona, l’Auditorium National de Madrid e la Kioi Hall di Tokyo.

Nel giugno 2024, ha ricevuto il prestigioso Prix Serdang dalle mani di Rudolf Buchbinder e Adrian Flury, come riconoscimento dei suoi successi e della sua carriera internazionale.

Un’istintiva profondità e consapevolezza unite ad un suono di particolare bellezza e precisione caratterizzano il suo pianismo. Nel suo modo di suonare non trovano spazio il mero virtuosismo e la dimostrazione tecnica, bensì una concentrazione impressionante ed una purezza espressiva che si accompagnano ad una straordinaria creatività musicale e ad una fervida immaginazione.

Alexandra Dovgan nasce nel 2007 in una famiglia di musicisti e inizia i suoi studi di pianoforte all’età di quattro anni e mezzo. Il suo straordinario talento viene subito notato, tanto che a soli cinque anni riesce ad accedere alla celebre Scuola Centrale del Conservatorio di Mosca, dove ha l’occasione di studiare con la rinomata insegnante Mira Marchenko. Dopo aver completato il suo percorso di studi presso l’Ateneo de Música di Malaga, prosegue attualmente la propria formazione all’École Normale de Musique di Parigi sotto la guida di Rena Shereshevskaya.

Dopo la sua acclamata partecipazione al festival di Salisburgo, è tornata ad impressionare il pubblico e la critica con una serie di importanti debutti internazionali: ha suonato con Gustavo Dudamel e la Mahler Chamber Orchestra, con la Kioi Sinfonietta e Trevor Pinnock in Giappone e con l’Orchestra della Tonhalle di Zurigo sotto la direzione di Paavo Järvi, con la Stockholm Philharmonic e Ton Koopman, con la Barcelona Symphony e Kazushi Ono, con la Bergen Philharmonic e Pietari Inkinen, l’Orchestre Philharmonique di Monte Carlo diretta da Kazuki Yamada e l’Orchestra Sinfonia di Lucerna diretta da Robin Ticciati.

Sarà Artist in Residence dell’Orchestra Sinfonica di Milano per tre concerti diretti da Emmanuel Tjeknavorian tra ottobre 2026 e maggio 2027. Tra gli altri concerti nella stagione 2026/27 ci sarà il suo debutto con la Vienna Symphony e la Chamber Orchestra Of Europe dirette da Robin Ticciati, la Prague Symphony diretta da Andrej Borejko, l’Orchestra de Maggio Musicale Fiorentino diretta da Aziz Shokhakimov, La National Symphony di Washington diretta da Gustavo Gimeno, l’Orchestra di Las Palmas diretta da Trevor Pinnock e la Montreal Symphony diretta da Bernard Labadie.

A completare la sua attività concertistica ci saranno recital alla Elbphilharmonie di Amburgo, al Theatre des Champs-Elysee di Parigi, al Prinzregententheater di Monaco, alla Tonhalle di Zurigo, al Palau de la musica de Barcelona, alla Liszt Academy di Budapest, al Teatro Colon de Bunos Aires, e ancora a New York, Bruxelles, Roma, Bordeaux, Verbier e molti altri.

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Martedì 27 ottobre 2026 ore 20.30 | Aula Magna Sapienza Università di Roma

Il mio debutto a Roma

ALEXANDRA DOVGAN pianoforte

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Toccata in mi minore BWV 914

Franz Schubert (1797-1828)

Sonata n. 21 in do minore D 958

Fryderyk Chopin

2 Notturni op. 27

Sonata n. 3 in si minore op. 58

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Per informazioni e biglietteria

Tel. 06.3610051-52

www.concertiiuc.it

botteghino@istituzioneuniversitariadeiconcerti.it

Biglietti: € 26 – 21 – 15

Under 30 € 8

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