Sabato 31 ottobre Le Chat Noir APS apre un nuovo spazio culturale nel cuore del Mercato di Ponte Milvio.

Shakespeare in Wine torna a 15 anni dal debutto: la notte di Halloween inaugura Il Banco delle Arti

Sabato 31 ottobre Le Chat Noir APS apre un nuovo spazio culturale nel cuore del Mercato di Ponte Milvio. Una giornata di eventi gratuiti tra teatro, musica, laboratori e performance per tutte le età, con il ritorno di uno dei format più rappresentativi dell’associazione.

Il teatro incontra la vita del quartiere e uno spazio pubblico diventa una nuova casa per l’arte. Sabato 31 ottobre 2026 inaugura Il Banco delle Arti, il nuovo spazio culturale di Le Chat Noir APS nel cuore del Mercato di Ponte Milvio, in Via Riano 23.

Per celebrare l’apertura, l’associazione presenta Halloween delle Arti, una giornata di appuntamenti gratuiti tra spettacoli teatrali, concerti, letture animate, laboratori creativi e performance, realizzata con il contributo di Roma Capitale – Municipio Roma XV. Un programma rivolto a bambini, famiglie, giovani e adulti, pensato per coinvolgere il pubblico attraverso le diverse espressioni artistiche.

A segnare simbolicamente questo nuovo inizio sarà anche il ritorno, alle ore 19:00, di Shakespeare in Wine – Halloween Version, il format teatrale ideato da Annabella Calabrese che torna a quindici anni dal suo debutto.

Il Banco delle Arti: un nuovo capitolo per lo spazio polifunzionale di Ponte Milvio

Il Banco delle Arti nasce all’interno dello spazio polifunzionale del Mercato di Ponte Milvio, realizzato dal Municipio XV nell’ambito del progetto di riqualificazione e rilancio dell’area mercatale di Via Riano e Viale Tor di Quinto.

Un ambiente dalla caratteristica pianta ottagonale, pensato dall’amministrazione municipale come luogo di incontro, aggregazione e partecipazione, oggi affidato in concessione a Le Chat Noir APS, che ne curerà la gestione e la programmazione culturale attraverso il progetto Il Banco delle Arti.

L’idea dell’associazione è quella di far convivere la tradizionale dimensione commerciale del mercato con la musica, il teatro e le arti performative, richiamando la vivacità di luoghi come il londinese Covent Garden, dove il mercato è da tempo anche uno spazio di incontro e spettacolo.

Il Banco delle Arti rappresenta così una nuova tappa del percorso di valorizzazione del Mercato di Ponte Milvio: accanto alle attività commerciali, un presidio culturale destinato ad ampliare le occasioni di partecipazione e socialità, contribuendo a rendere il mercato un luogo da vivere anche al di fuori dei consueti orari di attività.

Teatro, musica, lettura, cinema, laboratori artistici, corsi di formazione, incontri e attività intergenerazionali saranno al centro del progetto, con l’obiettivo di costruire una programmazione continuativa e accessibile, aperta al territorio e alle sue diverse generazioni.

L’associazione porta in questo nuovo spazio un’esperienza maturata nella produzione teatrale e audiovisiva e nell’organizzazione di iniziative culturali, tra cui Il Giardino delle Fiabe, Fiabe a Palazzo e Fiabe dal Mondo. Tra i riconoscimenti ottenuti spicca il Globo d’Oro 2022, conquistato con il cortometraggio Venti Minuti, diretto da Daniele Esposito. Nel corso degli anni, Le Chat Noir APS ha portato spettacoli e progetti artistici in teatri, parchi, palazzi storici e luoghi non convenzionali, con una particolare attenzione al dialogo tra tradizione e innovazione.

L’apertura del Banco delle Arti segna dunque un passaggio significativo per l’associazione: dopo anni di spettacoli e iniziative realizzati in luoghi sempre diversi, la possibilità di dare continuità al proprio lavoro artistico all’interno di uno spazio stabile e aperto alla cittadinanza.

«Per anni abbiamo portato le nostre storie in teatri, parchi, palazzi storici e luoghi sempre diversi, cercando ogni volta nuovi modi per avvicinare le persone all’arte. Avere finalmente uno spazio tutto nostro significa poter dare continuità a quel percorso e, soprattutto, costruire qualcosa insieme al pubblico. Il nostro desiderio è che il Banco delle Arti diventi un luogo in cui sentirsi a casa, dove bambini e adulti possano incontrarsi, sperimentare e scoprire che il teatro e la cultura appartengono davvero a tutti», racconta Annabella Calabrese, direttrice artistica di Le Chat Noir APS insieme a Daniele Esposito.

Shakespeare in Wine: il teatro elisabettiano incontra la convivialità

Tra gli appuntamenti della giornata inaugurale spicca Shakespeare in Wine – Halloween Version, in programma alle ore 19:00.

Ideato dall’attrice, autrice e regista Annabella Calabrese, Shakespeare in Wine è un format teatrale che unisce la rappresentazione dei classici shakespeariani alla degustazione vinicola e al momento dell’aperitivo, recuperando la dimensione popolare e conviviale del teatro elisabettiano, quando gli spettatori potevano mangiare e bere durante le rappresentazioni.

Un’esperienza che abbatte la tradizionale separazione tra palcoscenico e platea: gli attori si muovono tra il pubblico, i personaggi prendono vita a pochi passi dagli spettatori e il teatro diventa un’occasione di incontro e condivisione.

Tra un calice di vino e un momento di convivialità, il pubblico potrà così ritrovarsi a chiacchierare con le inquietanti streghe di Macbeth o con Titania, la regina delle fate di Sogno di una notte di mezza estate, lasciandosi coinvolgere in un universo dove il confine tra realtà e finzione si fa sempre più sottile.

Dalle prime rappresentazioni alle successive edizioni andate in scena, tra gli altri luoghi, al Teatro Trastevere di Roma e a Palazzo Doria Pamphilj, Shakespeare in Wine ha sviluppato un linguaggio scenico che unisce la forza del testo classico alla vicinanza tra interpreti e spettatori.

A quindici anni dal debutto, il format ritorna con una speciale versione dedicata alla notte di Halloween: streghe, apparizioni, profezie, delitti e passioni accompagnano il pubblico in un viaggio attraverso il lato più oscuro e soprannaturale dell’universo shakespeariano.

Tratto dalle opere di William Shakespeare, con drammaturgia scenica e adattamento di Annabella Calabrese, lo spettacolo vede in scena Annabella Calabrese, Raffaella Alterio, Damiano Angelucci, Marco Bandiera, Irena Goloubeva, Rosy Lo Calio e Sabrina Ponticelli.

Un ritorno che assume un significato particolare proprio in occasione dell’apertura del Banco delle Arti, destinato a diventare la nuova casa culturale dell’associazione.

Halloween delle Arti: una giornata di cultura per tutte le generazioni

Ad accompagnare l’inaugurazione, un programma che trasforma Halloween in un’occasione di incontro e partecipazione attraverso diversi linguaggi artistici.

La giornata si apre alle ore 10:00 con Halloween Story Time, una lettura animata in lingua inglese dedicata ai più piccoli, a cura di Annabella Calabrese e Vincenzo Iantorno, accompagnata da una speciale colazione da brividi.

Alle ore 11:00, la performance itinerante su trampoli La Señorita de la Suerte, di e con Elisa Franchi, porterà nell’area di Ponte Milvio una sorprendente figura ispirata all’immaginario delle calaveras messicane.

Alle ore 12:00, il Mercato di Ponte Milvio si prepara a cambiare atmosfera con Quartetto Sharareh – Halloween Special. Tra la vivacità dei banchi e il viavai quotidiano, le sonorità eleganti e avvolgenti di un quartetto d’archi trasporteranno idealmente i visitatori in un’atmosfera d’altri tempi, trasformando un luogo della quotidianità in un insolito scenario musicale. Colonne sonore cinematografiche e celebri brani pop e rock prenderanno nuova vita attraverso il Quartetto Sharareh, in un concerto capace di intrecciare suggestioni classiche e contemporanee, regalando al pubblico un’esperienza musicale inaspettata nel cuore del mercato.

Nel pomeriggio, alle ore 15:00, Crea il tuo burattino mostruoso, laboratorio creativo e narrativo a cura di Daniele Esposito e Giovanna Cappuccio, inviterà i bambini a trasformare materiali di recupero in personaggi fantastici.

Alle ore 16:00 sarà la volta di Fiabe per i più piccini: Giovannino senza Paura, spettacolo di narrazione e burattini scritto e diretto da Annabella Calabrese e Daniele Esposito, con Annabella Calabrese e Giovanna Cappuccio, che affronta con ironia e fantasia il tema della paura e del coraggio, partendo dalla fiaba tradizionale raccolta da Italo Calvino nelle sue Fiabe italiane.

Alle ore 17:00, Danza da Paura! – Halloween Dance Lab, a cura di Ilaria Fioravanti, coinvolgerà bambini, ragazzi e famiglie in una lezione aperta di danza e movimento sulle note di celebri brani dell’immaginario di Halloween, tra cui Thriller di Michael Jackson, prima dell’appuntamento serale delle ore 19:00 con Shakespeare in Wine – Halloween Version.

La giornata inaugurale offrirà così un primo assaggio della vocazione del Banco delle Arti: portare lo spettacolo dal vivo anche fuori dai suoi contesti più tradizionali, facendolo incontrare con la vita del mercato e con un pubblico che potrà avvicinarsi all’arte anche in maniera spontanea.

«Ci piace l’idea che qualcuno possa arrivare al mercato per fare la spesa e ritrovarsi, quasi per caso, ad ascoltare un quartetto d’archi o ad assistere a una performance teatrale», spiega Daniele Esposito. «Vorremmo che il Banco delle Arti fosse proprio questo: un luogo capace di sorprendere, di incuriosire e di creare nuove abitudini culturali. L’inaugurazione del 31 ottobre è soltanto il primo passo di un progetto che vogliamo far crescere insieme al quartiere e alle persone che lo vivono».

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti. La prenotazione è obbligatoria tramite la piattaforma Eventbrite.

Con Halloween delle Arti prende così avvio un progetto che guarda oltre la singola manifestazione, con l’ambizione di fare del Banco delle Arti un luogo di riferimento per la creatività, la formazione e la condivisione, in cui continuare a raccontare nuove storie e costruire nuove occasioni di incontro.

INFORMAZIONI

Halloween delle Arti – Inaugurazione de Il Banco delle Arti

Data: sabato 31 ottobre 2026

Luogo: Mercato di Ponte Milvio – Via Riano 23, Roma

Come raggiungerci:

· In autobus: linee 32, 69, 200 e 226 (fermata Tor di Quinto/Riano); linee 301, 446 e 911 (fermata Ponte Milvio).

· Da Piazzale Flaminio: linea 2BUS, servizio sostitutivo del tram 2, fino a Piazza Mancini, proseguendo poi a piedi verso Ponte Milvio.

· In auto: il Mercato di Ponte Milvio dispone di un parcheggio a pagamento aperto 24 ore su 24.

Ingresso e attività: gratuiti con prenotazione.

Prenotazione obbligatoria su https://www.eventbrite.com/cc/halloween-delle-arti-4885499

Informazioni: 379 3509943

Facebook e Instagram: Le Chat Noir Produzioni

Iniziativa a cura di Le Chat Noir APS, realizzata con il contributo di Roma Capitale – Municipio Roma XV.