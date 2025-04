Teatro Quirino, Crisi di nervi, tre atti unici  di Anton Čechov

L'adattamento Peter Stein e Carlo Bellamio in scena dal 29 aprile all'11 maggio a Roma

Dal 29 aprile all’11 maggio il Teatro Quirino di Roma ospita Crisi di nervi, tre atti unici di Anton Čechov nell’adattamento Peter Stein e Carlo Bellamio e la regia di Peter Stein.

In scena, L’orso con Maddalena Crippa, Sergio Basile, Alessandro Sampaoli, I danni del tabacco con Gianluigi Fogacci, La domanda di matrimonio con Alessandro Averone, Sergio Basile, Emilia Scatigno.

Dopo il successo de IL COMPLEANNO di Harold Pinter nella passata stagione, il grande regista tedesco Peter Stein dirige la medesima straordinaria compagnia mettendo in scena CRISI DI NERVI, ovvero tre atti unici di Anton Cechov, tornando ad uno dei suoi autori di riferimento e creando una non consueta modalità produttiva artistica attorno ad un gruppo di attori e collaboratori, per una continuità creativa collettiva di notevole spessore. Stein ha scelto L’ORSO, I DANNI DEL TABACCO, DOMANDA DI MATRIMONIO e per l’interpretazione di MADDALENA CRIPPA, ALESSANDRO AVERONE, GIANLUIGI FOGACCI, FERNANDO MARAGHINI, ALESSANDRO SAMPAOLI, EMILIA SCATIGNO e CARLO BELLAMIO che si alterneranno nelle varie pièce, che lo stesso Cechov non ancora trentenne definiva “scherzi scenici”: sono i drammi più piccoli del mondo… in generale, è molto meglio scrivere cose piccole che grandi: poche pretese e successo assicurato. Cos’altro? In realtà gli atti unici del grande autore russo sono stati rappresentati in tutto il mondo. Scritti tra il 1884 e il 1891 e ispirati alla commedia francese e al genere del vaudeville, molto alla moda in Francia ai tempi di Cechov, sono stati fonte di ispirazione e di studio per gli attori e gli scrittori di teatro e divertimento per intere generazioni di spettatori di tutte le lingue.

Note di regia

Dopo l’insuccesso delle sue prime due opere, il giovane Cechov giurò di non scrivere mai più per il teatro drammatico e decise di dedicarsi esclusivamente ai vaudeville. Questa circostanza ci ha regalato una serie di atti unici, pieni di sarcasmo, di comicità paradossale, di stravagante assurdità e di folle crudeltà, e che a loro volta sono diventati il terreno fertile per l’esperienza e la preparazione delle grandi opere della maturità dell’autore.

Peter Stein

IL PROGETTO:

Dopo lo straordinario COMPLEANNO di Harold Pinter, riproponiamo la produzione di una nuova regia di Peter Stein che vedrà la partecipazione del medesimo cast, tra i quali Maddalena Crippa, Gianluigi Fogacci, Alessandro Averone. Si tratta di CRISI DI NERVI, tre atti unici di Anton Cechov con cui Stein “ritrova” uno dei suoi autori di riferimento della sua lunga e straordinaria carriera internazionale. TieffeTeatro ha aderito entusiasticamente alla proposta, che intende ripercorrere e incrementare il grande successo del Compleanno che nelle stagioni 22/23 e 23/24 è stato e sarà ospitato nelle principali “piazze” italiane (Roma, Milano, Torino, Genova, Napoli, Venezia, Cagliari, Bari e tante altre per un totale di oltre 120 rappresentazioni in coproduzione con il Teatro Nazionale del Veneto e Viola Produzioni). Lo spettacolo per la traduzione e l’adattamento di Peter Stein avvierà il suo percorso produttivo con un primo step di prove nella prima quindicina di Novembre 2023 e la ripresa di prove e allestimento nel periodo Aprile/Maggio 2024, tra San Pancrazio (diventata una vera e propria factory teatrale) e Palermo, dove debutterà al Teatro Biondo il 9 Maggio (repliche fino al 19) e poi al nostro teatro Menotti dal 23 Maggio al 9 Giugno per prevedere una ripresa da Gennaio a Maggio 2025. L’allestimento conterrà tutti gli elementi che caratterizzano le opere del grande regista tedesco a cura dei suoi collaboratori più fidati ovvero Ferdinand Woegerbauer per le scene e Anna Maria Heinreich per i costumi, oltre le luci di Andrea Violato.