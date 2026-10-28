IUC, Antonio Ballista in La paura fa 90

Sabato 31 ottobre ore 17.30 in Aula Magna della Sapienza Università di Roma

L’Istituzione Universitaria dei Concerti propone, nella notte di Halloween, il 31 ottobre alle 17,30 in Aula Magna, un concerto a scopo benefico, in collaborazione con Fondazione Emmanuel Miraglia, ETS, in occasione dei 90 anni del grande pianista Antonio Ballista

, la cui amicizia e collaborazione con la IUC è iniziata circa settant’anni fa. La paura fa 90! è l’emblematico titolo del concerto che raccoglie una carrellata straordinaria di famosissime pagine musicali da Gounod a Chopin, Schubert, Liszt, Schumann, Musorgskij, Debussy, fino a Ligeti e Crumb.

Antonio Ballista, pianista e direttore d’orchestra, fin dall’inizio della carriera non ha posto restrizioni alla sua curiosità e si è dedicato all’approfondimento delle espressioni musicali più diverse.

Da sempre convinto che il valore estetico sia indipendente dalla destinazione pratica e che le distinzioni di genere non debbano di per sé considerarsi discriminanti, i suoi programmi talvolta sconfinano dall’ambito rituale del concerto, accostando al repertorio classico personalissime escursioni nel campo del ragtime, della canzone italiana e americana, del rock e della musica da film, e agendo spesso in una dimensione parallela tra la musica cosiddetta di consumo e quella di estrazione colta.

Dal 1953 suona in duo pianistico con Bruno Canino, una formazione d’ininterrotta attività la cui presenza è stata fondamentale per la diffusione della nuova musica e per la funzione catalizzatrice sui compositori.

Ha diretto, tra le altre, l’Orchestra Sinfonica di Lubiana, le Orchestre Sinfoniche della RAI di Torino, Milano e Roma, l’Orchestra dei Pomeriggi Musicali di Milano, l’Orchestra Regionale Toscana, l’Orchestra Sinfonica Siciliana, l’Orchestra Sinfonica Abruzzese; ha suonato sotto la direzione di Abbado, Bertini, Boulez, Brüggen, Chailly, Gielen, Maderna e Muti e con le Orchestre della BBC e del Concertgebouw, con la Filarmonica d’Israele, la Scala di Milano, i Wiener Philarmoniker, la London Symphony, l’Orchestre de Paris, le Orchestre di Philadelfia e Cleveland e la New York Philarmonic; ha collaborato con ensemble come i Cameristi del Maggio Musicale Fiorentino, i Solisti dei Berliner Philharmoniker e dell’Accademia Teatro alla Scala.

E’ stato invitato ai festival di Parigi, Edimburgo, Varsavia, Berlino, Strasburgo, Venezia, Maggio Musicale Fiorentino.

Hanno scritto per lui Berberian, Berio, Boccadoro, Bussotti, Canino, Castaldi, Castiglioni, Clementi, Corghi, De Pablo, Donatoni, Giuliano, Gorli, Luca Lombardi, Lucchetti, Macchi Morricone, Mosca, Panni, Picco, Sciarrino, Sollima, Toni e Ugoletti. Ha collaborato per anni con Franco Battiato, di cui ha diretto in prima assoluta l’opera Gilgamesh al Teatro dell’Opera di Roma, la Messa arcaica nella Basilica Superiore di Assisi, e di cui ha eseguito le prime di Za e de L’Egitto prima delle sabbie, al Festival di Brescia e Bergamo. Ha commissionato il Trittico per voce e pianoforte Amour ai compositori De Pablo (Malinche), Battiato (I Ritmi del Cuore), Castaldi (Lieb), eseguito con Alide Maria Salvetta, con la quale ha svolto una intensa attività concertistica per oltre quindici anni.

La sua passione per la letteratura liederistica lo ha portato a collaborare con i cantanti Roberto Abbondanza, Anna Caterina Antonacci, Monica Bacelli, Marco Beasley, Gemma Bertagnolli, Cathy Berberian, Phillys Bryn-Julson, Alda Caiello, Luisa Castellani, Laura Cherici, Gloria Davy, Claudio Desderi, Kim Kriswell, Sarah Leonard, Mark Milhofer, Anna Moffo, Alide Maria Salvetta, Susanna Rigacci, Luciana Serra, Lucia Valentini Terrani. Legato in un sodalizio trentennale con Paolo Poli, Antonio Ballista ha lavorato inoltre con gli attori Gianni Agus, Ernesto Calindri, Arnoldo Foà, Monica Guerritore, Ottavia Piccolo, Toni Servillo, Franca Valeri, Milena Vukotic e Peter Ustinov e le danzatrici Marga Nativo ed Elisabetta Terabust.

Con il soprano inglese Lorna Windsor propone da anni programmi al confine tra concerto e spettacolo teatrale.

Ha effettuato tournées con Berio, Dallapiccola e Stockhausen ed ha collaborato con Boulez, Cage e Ligeti in concerti monografici.

Nel 1995 ha fondato l’Ensemble Novecento e Oltre, col quale promuove la diffusione della musica del Novecento storico e del XXI secolo.

Ha inciso per La Bottega Discantica, Emi, RCA, Ricordi, Wergo.

Ha insegnato nei Conservatori di Parma e Milano e all’Accademia Pianistica “Incontri col Maestro” di Imola.

Antonio Ballista è noto anche per la sua attività di artista grafico. Sue opere sono presenti nella collezione Pietro Bellasi e Caterina Papegeorgiu dell’Università di Volos (Tessaglia), e nella collezione permanente dell’Akademie der bildenden Künste-Kupferstichkabinett di Vienna.

Istituzione Universitaria dei Concerti

I CONCERTI DELL’AULA MAGNA

82ª Stagione 2026 | 2027

Sabato 31 ottobre 2026 ore 17.30 | Aula Magna Sapienza Università di Roma

LA PAURA FA 90

Un prologo 13… brrrani…e un epilogo

ANTONIO BALLISTA pianoforte

Prologo

Charles Gounod (1818-1893)

Marcia funebre per una marionetta

13 brrrani

Fryderyk Chopin (1810-1849)

da Preludi op. 28

n. 2 in mi minore

n. 14 in mi bemolle minore

Franz Schubert (1797-1828) / Franz Liszt (1811-1886)

Der Doppelgänger S 560 n. 12

Gioachino Rossini

Marche et Réminiscences pour mon dernier Voyage

Franz Liszt

Bagatelle sans tonalité (Mephistowalzer IV) S 216a

Robert Schumann (1810-1856)

da Waldszenen (Scene della foresta) op. 82

Verrufene Stelle (Luogo maledetto)

Modest Musorgskij (1839-1881)

da Quadri di un’esposizione

Samuel Goldenberg e Schmuyle

Robert Schumann

da Waldszenen (Scene della foresta) op. 82

Vogel als Prophet (Uccello profeta)

Johannes Brahms (1833-1897)

Ballata op. 10 n. 1

Modest Musorgskij

da Quadri di un’esposizione

Gnomus

Claude Debussy (1862-1918)

La cattedrale sommersa

Niccolò Castiglioni (1932-1996)

Ghiaccio sul Rosengarted

György Ligeti (1923-2006)

Musica Ricercata n. 1

Alessandro Lucchetti (1958 – )

Gropingin the Dark

Epilogo

George Crumb (1929-2022)

da Makrokosmos, volume II (1973)

Tora! Tora! Tora! (Cadenza Apocalittica)

Concerto benefico con raccolta fondi a sostegno di Fondazione Emmanuel Miraglia ETS

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Per informazioni e biglietteria

Tel. 06.3610051-52

www.concertiiuc.it

botteghino@istituzioneuniversitariadeiconcerti.it

Biglietti: € 26 – 21 – 15

Under 30 € 8

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