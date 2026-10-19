Spazio Diamante, Cuore di porco di Carrozzeria Orfeo

Dal 20 al 25 ottobre a Roma
Dal 20 al 25 ottobre, lo Spazio Diamante ospita due nuovi appuntamenti tra Sala Black e Sala Gray. In Sala Black, Cuore di porco di Carrozzeria Orfeo, con Matteo Berardinelli, Massimiliano Setti e Federico Bassi, intreccia teatro, musica elettronica e arti visive in un viaggio tra metamorfosi e trasformazioni.
In Sala Gray, Il corpo perfetto, monologo scritto, diretto e interpretato da Lavinia Savignoni, esplora con ironia e provocazione l’ossessione contemporanea per la perfezione fisica e il culto del benessere.
Una gravidanza prolungata oltre i limiti, il cuore di un maiale trapiantato in un essere umano, l’apoteosi di un idolo sportivo: trasformazioni individuali, collettive, fisiche e persino spirituali, compongono la trama di Cuore di porco, una performance che intreccia diversi linguaggi dello spettacolo dal vivo. Teatro, drammaturgia, poesia performativa, musica elettronica, arte visiva e animazioni video convivono in un’esperienza immersiva, in cui immagini e suoni si generano e si contaminano in tempo reale, dando forma a un’opera polifonica e stratificata che vede in scena Matteo Berardinelli e il dispositivo sonoro e visivo de Le Canaglie, il collettivo multidisciplinare, costola di Carrozzeria Orfeo, fondato da Massimiliano Setti insieme agli illustratori Federico Bassi e Giacomo Trivellini.
Chiara Arrigoni, Filippo Capobianco e Francesco Petruzzelli sono i tre giovani autori individuati da Carrozzeria Orfeo nel corso di un lavoro pluriennale di insegnamento, confronto e dialogo con le nuove generazioni, con i quali si è svolto un processo creativo condiviso, in dialogo costante con la supervisione di Gabriele Di Luca.
CARROZZERIA ORFEO
CUORE DI PORCO
di Chiara Arrigoni, Filippo Capobianco, Francesco Petruzzelli
supervisione drammaturgica Gabriele Di Luca
con
MATTEO BERARDINELLI | MASSIMILIANO SETTI | FEDERICO BASSI
regia
GABRIELE DI LUCA | MASSIMILIANO SETTI
20 > 25 ottobre 2026 | sala black