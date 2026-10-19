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Spazio Diamante, Cuore di porco di Carrozzeria Orfeo

Redazione Roma
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Dal 20 al 25 ottobre a Roma

Dal 20 al 25 ottobre, lo Spazio Diamante ospita due nuovi appuntamenti tra Sala Black e Sala Gray. In Sala Black, Cuore di porco di Carrozzeria Orfeo, con Matteo Berardinelli, Massimiliano Setti e Federico Bassi, intreccia teatro, musica elettronica e arti visive in un viaggio tra metamorfosi e trasformazioni.

In Sala Gray, Il corpo perfetto, monologo scritto, diretto e interpretato da Lavinia Savignoni, esplora con ironia e provocazione l’ossessione contemporanea per la perfezione fisica e il culto del benessere.
Una gravidanza prolungata oltre i limiti, il cuore di un maiale trapiantato in un essere umano, l’apoteosi di un idolo sportivo: trasformazioni individuali, collettive, fisiche e persino spirituali, compongono la trama di Cuore di porco, una performance che intreccia diversi linguaggi dello spettacolo dal vivo. Teatro, drammaturgia, poesia performativa, musica elettronica, arte visiva e animazioni video convivono in un’esperienza immersiva, in cui immagini e suoni si generano e si contaminano in tempo reale, dando forma a un’opera polifonica e stratificata che vede in scena Matteo Berardinelli e il dispositivo sonoro e visivo de Le Canaglie, il collettivo multidisciplinare, costola di Carrozzeria Orfeo, fondato da Massimiliano Setti insieme agli illustratori Federico Bassi e Giacomo Trivellini.
Chiara Arrigoni, Filippo Capobianco e Francesco Petruzzelli sono i tre giovani autori individuati da Carrozzeria Orfeo nel corso di un lavoro pluriennale di insegnamento, confronto e dialogo con le nuove generazioni, con i quali si è svolto un processo creativo condiviso, in dialogo costante con la supervisione di Gabriele Di Luca.

 

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CARROZZERIA ORFEO
CUORE DI PORCO
di Chiara Arrigoni, Filippo Capobianco, Francesco Petruzzelli
supervisione drammaturgica Gabriele Di Luca

con
MATTEO BERARDINELLI | MASSIMILIANO SETTI | FEDERICO BASSI

regia
GABRIELE DI LUCA | MASSIMILIANO SETTI
20 > 25 ottobre 2026 | sala black

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