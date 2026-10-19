Centrale Preneste Art Factory, Roberto Negri/Teatro di Carta

Il 23 ottobre sul palco c’è Roberto Negri, mentre il 25 ottobre è la volta di Teatro di Carta

A Centrale Preneste Teatro due nuovi appuntamenti per Centrale Preneste Art Factory: il 23 ottobre in scena Roberto Negri e il 25 ottobre Teatro di CartaProsegue la rassegna Centrale Preneste Art Factory a Centrale Preneste Teatro (Via Alberto da Giussano, 58) a Roma con due nuovi appuntamenti in programma: il 23 ottobre sul palco c’è Roberto Negri, mentre il 25 ottobre è la volta di Teatro di Carta.Venerdì 23 ottobre alle 21.00

per la sezione “Voci d’autore” in programma “Moby Dick- Il rito” dal Moby Dick di H. Melville con la riduzione e l’adattamento di Roberto Negri. Il lavoro ha voce narrante e corpo presente di Roberto Negri, regia, impianto scenico e disegno luci di Federico Vigorito, assistente alla regia Carolina Vecchia, costumi e attrezzeria Rossella Ramunni, realizzazione scene Area 5 Lab e organizzazione Flavia Ferranti per Officina dinamo.

La scelta di un grande classico nasce dalle emozioni che generano le parole al di là del tempo, ampliando il concetto stesso di “contemporaneo”. Nel rispetto dell’autore e nell’intento di riproporne i canoni espressivi, il lavoro spazia dal teatro di narrazione alla commedia, dal teatro di figura alla pantomima e ancora oltre, verso le radici arcaiche del rito teatrale. Così il testo rivela pienamente il suo potere evocativo, verso la catarsi finale che, come nella vita, è conosciuta ma sempre sorprendente.

Per la sezione “Infanzie in gioco”, domenica 25 ottobre in doppia replica alle 16.00 e alle 18.00, va in scena “Sphera” di Teatro di Carta. Lo spettacolo, di teatro d’ombre e d’attore dai 3 ai 10 anni, è di Chiara Carlorosi e Marco Vergati con Marco Vergati e le ombre di Chiara Carlorosi.

Nell’atmosfera magica di un piccolo chapiteau, un flusso sorprendente di ombre, luci e colori trasporta gli spettatori in un viaggio divertente e suggestivo. Il candido igloo, spazio surreale che divide l’interno dall’esterno, diventa lo schermo sul quale immagini e suoni si rincorrono, evocando ricordi e suscitando emozioni. Ad accogliere il pubblico un improbabile presentatore alla ricerca del piccolo esserino di cui si prende cura, che lo costringe a rincorrerlo ogni volta che fugge via per esplorare il mondo là fuori. E il mondo svela uno dopo l’altro i suoi elementi, nella bellezza unica di un fiore che nasce, nel volo leggero di un aquilone, nel fuoco che fa volare una mongolfiera, nelle creature magnifiche che abitano le profondità marine. Quando poi la notte porta via la luce del giorno non c’è da aver paura, perché “il mondo è sempre lo stesso: è solo il buio che si diverte a trasformare le cose”.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria on line su https://centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi/ o scrivendo a info@ruotalibera.eu o ingresso diretto il giorno dello spettacolo previa disponibilità dei posti.

Centrale Preneste Art Factory prosegue fino al 4 dicembre. Ideata da Ruotalibera Teatro con la direzione artistica di Tiziana Lucattini la rassegna è un’officina culturale per infanzia, giovani e comunità.

Il progetto, promosso da Roma Capitale è vincitore dell’Avviso Pubblico per la realizzazione di iniziative di interesse per l’Amministrazione Capitolina in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.

Dal 12 settembre al 4 dicembre 2026

Centrale Preneste Art Factory

Centrale Preneste Teatro

Via Alberto da Giussano, 58 – Roma

Percorso sostenibile: Autobus: 81 – 112 – 213 – 312 – 409 – 545 Tram: 5 – 14 – 19 Fermata Giussano – Metro C (Pigneto/Malatesta)

INGRESSO LIBERO con prenotazione obbligatoria

Informazioni: 06 27801063 lun / ven 10.00 – 17.00 – info@ruotalibera.eu – www.centraleprenesteteatro.it

Prenotazioni: https://centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi/ o info@ruotalibera.eu

FB: www.facebook.com/CentralePrenesteTeatro

IG: www.instagram.com/centralepreneste/