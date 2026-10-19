PROCESSO ALL’ESISTENZA di Emanuele D’Errico

Andato in scena il 9 e 10 ottobre 2026, Florian Espace, Pescara
Emanuele D’Errico torna a Pescara, sul palco del Florian Espace, con il suo “Processo all’Esistenza”. Lo avevamo lasciato esattamente qui un anno fa, quando aveva presentato i primi venti minuti del suo progetto, fresco reduce dalla finale del Premio Scenario 2025.
E se quella primissima uscita aveva suscitato convinti entusiasmi, al contempo proiettava già un interrogativo forte circa il suo sviluppo completo: riuscirà la versione definitiva a mantenere le attese create? In che direzione crescerà lo spettacolo?
La prima risposta che emerge da questa restituzione dopo un anno di lavoro è proprio la sensazione palpabile di un lavoro intenso. Emanuele D’Errico tiene la scena per oltre un’ora, alternando toni e codici attoriali, ma soprattutto mostra di non aver “speculato” sull’ottimo esito del suo debutto.
Quei primi venti minuti costituivano un nucleo difficilmente resistibile per ritmo, variazioni e gradazioni, con il tono portante della parodia capace di oscillare repentinamente dall’ironia graffiante al segno drammatico.
Eppure D’Errico mostra di aver decostruito senza esitazioni la materia spettacolare appena forgiata, conservandone solo i principi interni, per poi ri-declinarli, spingendoli verso gli esiti meno immediati.
L’allestimento appare meno accattivante per l’occhio, meno netto e leggibile. Allo stesso modo l’attore, sceglie un costume più ordinario, più lontano possibile da ogni connotazione “eroica”, protagonistica o assertiva.
Si tratta di modifiche significative in un lavoro per solo attore. Lo one man show preannunciato lo scorso anno si apre ora nelle forme di un dramma meta-teatrale in piena regola.
Restano i cardini strutturali del progetto, ovvero l’utilizzo frequente della parola ritmica, che da poetry lievita nel rap, grazie all’amalgama organica con le musiche originali di Gianluigi Montagnaro.
Resta l’impianto (testuale quanto scenico) del processo, con il palco che si fonde con la platea, sempre giocando però sullo spostamento continuo dei “punti di fuga” offerti allo sguardo del pubblico attraverso lo sdoppiamento frenetico del personaggio entro le sue voci interiori (la sua autodifesa, la sua autoaccusa, il suo Super-Io).
Dal paradosso dell’attore, ovvero il desiderio d’essere guardati (o visti) e contemporaneamente il terrore d’essere giudicati, D’Errico giunge al paradosso della sua persona, della sua storia personale, della sua esistenza, in una spirale dove l’individuo rappresentato in scena finisce per farsi Ognuno, “esempio” per la collettività.
Si giunge così a processare la medesima esistenza: su questo piano ultimo, le grandi categorie decadono, si sbriciolano in frammenti di memoria spicciola, minuzie di fosforescenza breve eppure essenziale, dove forse la vita perdona e si perdona.
Paolo Verlengia
CREDITS:
“PROCESSO ALL’ESISTENZA” – primo studio
regia, drammaturgia e interpretazione Emanuele D’Errico
aiuto regia Federica Carruba Toscano
musiche originali e drammaturgia sonora Gianluigi Montagnaro
disegno luci Fabrizio Cicero
scenografia Rosita Vallefuoco
costume Giuseppe Avallone
Puteca Celidònia/Teatro di Napoli